Более половины опрошенных британцев назвали Brexit ошибкой
Большинство граждан Великобритании считают, что выход страны из состава Евросоюза (Brexit) обернулся провалом, свидетельствуют опубликованные 22 мая результаты соцопроса, который был проведен 17–18 мая компанией YouGov.
По результатам опроса 56% респондентов заявили, что для Великобритании было ошибкой покидать ЕС. 31% высказались за Brexit.
Кроме того, 56% респондентов считают, что идея выхода из ЕС изначально была обречена на провал, а еще 33% винят в возникших трудностях неумелые действия британского правительства.
Всего в рамках исследования были опрошены 2 тыс. человек.
В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit.
1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из ЕС.
В мае 2021 года ЕС и Великобритания завершили все формальности в европейском процессе по выходу страны из состава сообщества. Тогда вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Британией и Евросоюз.
Вместе с тем в конце 2022 года сообщалось, что около половины британских компаний испытывают затруднения из-за новых правил, вступивших в силу после выхода Великобритании из Евросоюза.