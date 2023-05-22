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Более половины опрошенных британцев назвали Brexit ошибкой
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Более половины опрошенных британцев назвали Brexit ошибкой

Опрос YouGov: 56% респондентов заявили, что Brexit был ошибкой для Британии
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Фото: Global Look Press/Belinda Jlao
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Большинство граждан Великобритании считают, что выход страны из состава Евросоюза (Brexit) обернулся провалом, свидетельствуют опубликованные 22 мая результаты соцопроса, который был проведен 17–18 мая компанией YouGov.

По результатам опроса 56% респондентов заявили, что для Великобритании было ошибкой покидать ЕС. 31% высказались за Brexit.

Кроме того, 56% респондентов считают, что идея выхода из ЕС изначально была обречена на провал, а еще 33% винят в возникших трудностях неумелые действия британского правительства.

Всего в рамках исследования были опрошены 2 тыс. человек.

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В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit.

1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из ЕС.

В мае 2021 года ЕС и Великобритания завершили все формальности в европейском процессе по выходу страны из состава сообщества. Тогда вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Британией и Евросоюз.

Вместе с тем в конце 2022 года сообщалось, что около половины британских компаний испытывают затруднения из-за новых правил, вступивших в силу после выхода Великобритании из Евросоюза.

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