Около половины британских компаний заявили о трудностях из-за Brexit

Около половины британских компаний испытывают затруднения из-за новых правил, вступивших в силу после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом 21 декабря сообщили в Ассоциации торговых палат Великобритании (BCC).

О возникших проблемах рассказали 56% компаний, занимающихся торговлей товарами, и 44% фирм, оказывающих услуги. Кроме того, 44% предприятий заявили о трудностях с получением виз для персонала.

При этом 77% фирм, которых коснулся Brexit, сообщили, что заключенная с Евросоюзом сделка не помогла им увеличить продажи или расширить бизнес.

Опрос проводился среди 1168 предприятий, из которых 92% относятся к малому и среднему бизнесу. BCC сформировала на основе исследования отчет, который направила в правительство Великобритании.

19 мая агентство Bloomberg сообщило, что в Европейском союзе могут рассмотреть возможность приостановки торгового соглашения с Великобританией в случае принятия с ее стороны действий по внесению изменений в договор по Brexit.

ЕС и Великобритания завершили все формальности в европейском процессе по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества 1 мая 2021 года. Тогда вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Великобританией и ЕС.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Европейского союза. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек. Этот процесс получил сокращенное название Brexit. 1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из ЕС.