Почти 60% жителей Великобритании хотят вернуться в состав ЕС

Почти 60% британцев выступают за возвращение в состав ЕС. Показатель стал самым высоким с 2016 года. Исследование провела британская компания YouGov. Оказалось, что доверие к Еврокомиссии выше, чем к правительству страны, передает телеканал «Известия». При этом 51% опрошенных уверен, что Британия не вернется в ЕС. Brexit состоялся 31 января 2020 года.

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