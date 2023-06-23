Небензя отметил двойные стандарты и политизацию ООН задач по гумпомощи

Россия неоднократно отмечала двойные стандарты и политизацию со стороны ООН по вопросам гуманитарной помощи, когда организация настаивает на обеспечении гуманитарного доступа на российскую территорию с Украины. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине он упомянул подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). По его мнению, последствия будут ощущаться не только для Киева, но и для Москвы.

«Ооновцы сегодня жалуются на отсутствие гуманитарного доступа к российским территориям, пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС. <...> В руководстве организации не рассматривали и не рассматривают никакие варианты доставки помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, в Запорожскую и Херсонскую области, кроме как из Киева и с пересечением линий боевого соприкосновения», — сообщил Небензя.

По его словам, такие действия свидетельствуют не о гуманитарной установке, а о политической — продемонстрировать, что «режим в Киеве якобы сохраняет контроль над этими территориями».

Небензя отметил, что РФ в очередной раз указывает на двойные стандарты и политизацию гуманитарных задач организации.

Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

В Кремле ЧП на Каховской ГЭС назвали преднамеренной диверсией Киева. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прорыв дамбы может повлечь тяжелые экологические и иные последствия. Также он заявил, что Москва решительно отвергает обвинения в причастности к диверсии.

4 июня стало известно, что в Донецк прибыла гуманитарная помощь для пострадавших жителей Донбасса, собранная гражданами Ирландии. Она шла транзитом через Белоруссию. По словам директора белорусского гуманитарного фонда Владимира Казбанова, это уже вторая партия груза, прибывшая от пророссийски настроенных европейцев.

До этого, 21 мая, в Донецк прибыли 7 т гуманитарной помощи от граждан-волонтеров из Европы. Так, вещи первой необходимости для города собирали жители Франции, Бельгии, Испании, Германии и Италии. Организатором акции выступила ассоциация SOS Donbass.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.