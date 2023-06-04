В Донецк прибыла гуманитарная помощь для пострадавших жителей Донбасса, собранная гражданами Ирландии. Об этом в субботу, 3 июня, сообщил заместитель директора белорусского гуманитарного фонда Владимир Казбанов.

«В этом проекте приняли участие граждане Ирландии: не только те, которые говорят на русском языке, но и те, кто не знает русского языка. Граждане стран Европейского союза, которые всё понимают, дружественно, с сочувствием и с полным пониманием относятся к тому, что происходит сейчас на Донбассе», — приводит его слова «РИА Новости».

Гумпомощь шла из Ирландии транзитом через Белоруссию. По словам Казбанова, это уже вторая партия груза, прибывшая от пророссийски настроенных европейцев. В настоящий момент готовится третья.

Ранее, 21 мая, в Донецк прибыли 7 т гуманитарной помощи от граждан-волонтеров из Европы. Так, вещи первой необходимости для города собирали жители Франции, Бельгии, Испании, Германии и Италии. Организатором акции выступила ассоциация SOS Donbass.

В апреле сообщалось, что в Донбасс прибыла колонна с 200 т гуманитарной помощи от российских военных. В коробках было всё необходимое для жителей Донецкой и Луганской народных республик: лекарства, бытовая техника, провизия и многое другое. Всё это предназначено для пострадавших от обстрелов со стороны украинских националистов граждан.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.