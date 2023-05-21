Партия гуманитарной помощи в объеме 7 т поступила в Донецк. Ее отправителями стали граждане-волонтеры из Европы, с которыми в воскресенье, 21 мая, пообщались «Известия».

Так, вещи первой необходимости для города собирали жители Франции, Бельгии, Испании, Германии и Италии. Организатором акции выступила ассоциация SOS Donbass. Грузовик для транспортировки, как и саму траснпортировку, организовал французский конезаводчик Марк Боке.

Свою деятельность по защите Донбасса волонтеры начали с информационной кампании — организовывали митинги против поставок на Украину западного вооружения и запустили в Сети хештег #stopkillingdonbass.

Как рассказала руководитель ассоциации Анна Новикова, чтобы привезти людям гуманитарную помощь, им пришлось столкнуться с различными трудностями, в том числе и бюрократическими.

«Чтобы начинать сборы делать, нужно счет оформить, всё такое. Это очень долго тянулось, потому что мы оппозиция, и нам палки в колеса ставят постоянно», — объяснила Новикова.

Доставить груз в Донецк удалось только после решения всех формальных вопросов. В Донбассе европейцев встретили местные волонтеры, которые помогают населению еще с 2014 года.

«Сейчас мы начали помогать непосредственно освобожденным территориям. На данном этапе мы помогаем именно тем районам, которые находятся постоянно под обстрелом», — рассказала волонтер Валентина Добровольская.

19 апреля в Донбасс прибыла колонна с 200 т гуманитарной помощи от российских военных. В коробках содержалось всё необходимое для жителей Донецкой и Луганской народных республик: лекарства, бытовая техника, провизия и многое другое. Всё это предназначено для пострадавших от обстрелов со стороны украинских националистов граждан.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.