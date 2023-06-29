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Заплатная ведомость: в Госдуме хотят повысить доходы водителей скорой помощи

Низкие оклады и отсутствие дополнительных выплат приводят к увольнениям и нехватке кадров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Меры, которые позволят повысить зарплаты водителей скорой помощи, обсудят на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, сообщил «Известиям» депутат ГД Алексей Куринный. Поводом для этого стал демарш в одной из больниц Краснодарского края — 22 из 28 водителей станции скорой помощи в райцентре Гулькевичи написали заявление об увольнении, недовольные зарплатами в 19–20 тыс. рублей в месяц. Руководство медучреждения заявило, что бессильно пересмотреть их оклады, — они устанавливаются исходя из того, какие средства на финансирование здравоохранения заложены в краевом бюджете. В Минздраве РФ «Известиям» подтвердили, что только сами субъекты могут изменить ситуацию.

Недостойная оплата

Найти способы повышения зарплат водителей скорой помощи намерены в Госдуме, рассказал «Известиям» зампред комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный.

— Я вынесу эту инициативу на обсуждение комитета, — сказал он. — Водитель скорой — неотъемлемый член бригады, он помогает с эвакуацией пациентов, обслуживанием карет скорой помощи, уборкой салона. Таким работникам часто приходится работать сверхурочно, поэтому их труд должен оплачиваться достойно.

Автомобиль скорой помощи
Фото: ТАСС/Антон Подгайко

Он отметил, что именно водители сейчас — одни из наиболее незаслуженно недооцененных сотрудников медицинских организаций. Им не положены социальные выплаты, которые выплачиваются медикам с этого года, у них нет доплат за выполнение обязанностей санитаров.

Поводом для грядущего обсуждения стал конфликт в центральной больнице Гулькевичского района Краснодарского края. Там заявление об увольнении написали 22 из 28 водителей станции скорой помощи. Они пожаловались, что получают лишь 19–22 тыс. рублей в месяц.

— У нас оклад составляет 6,8 тыс. рублей, — рассказал «Известиям» водитель Гулькевичской ЦРБ с 23-летнем стажем Сергей Буняев. — Зарплата складывается из дневных и ночных схем. За переработки нам не доплачивают. Премий у нас давно не было, каких-либо других дополнительных выплат — тоже.

Автомобиль скорой помощи
Фото: РИА Новости

После отмены ковидных выплат у водителей машин скорой помощи резко снизились доходы, пошел отток кадров, рассказал «Известиям» председатель независимого профсоюза фельдшеров скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков.

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Сергей Буняев также рассказал «Известиям», что в районе сейчас работают пять машин скорой помощи при необходимых десяти.

Очередное собрание с водителями ЦРБ, которые требуют повысить им зарплату до 32 тыс. рублей, состоялось в понедельник, 26 июня. На нем главврач Ольга Горошко пояснила, что не может повлиять на ситуацию, — для этого необходимо пересматривать бюджет всего Краснодарского края, оклады сотрудников устанавливаются, исходя из объема средств, заложенных на эти цели в региональном бюджете. Сейчас повысить доход, по словам руководства больницы, возможно только одним способом — увеличив число рабочих часов.

«Известия» направили запрос в администрацию и минздрав Краснодарского края.

Автомобиль скорой помощи
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В Telegram-канале оперштаба региона местный минздрав пообещал, что жалобы водителей рассмотрит. При этом там указали, что зарплаты «соответствуют среднекраевым», и сообщили, что повышение окладов запланировано — с 1 октября 2023 года.

В Минздраве России в ответ на запрос «Известий» о возможностях увеличения доходов водителей сообщили, что вопросы оплаты труда работников сферы здравоохранения регионов относятся к компетенции субъектов РФ.

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Один за всех

Случай недовольства размером зарплаты водителей скорых, который произошел в Гулькевичской ЦРБ, — не единственный. К примеру, в июне 2022 года коллективное обращение к президенту страны с просьбой поднять зарплаты писали водители СМП из Московской области. Они жаловались на оклады в 14 тыс. рублей и отмечали, что низкая оплата труда связана с исключением в 2016 году из профильного приказа Минздрава РФ должности санитара-водителя.

В январе 2022 года СМИ сообщали о забастовке работников скорой — в их числе были и водители — в Ишимбайской ЦРБ в Башкирии. Причины всё те же: низкие зарплаты и нехватка кадров, из-за чего им приходилось перерабатывать.

Фельдшер скорой помощи готовится к выезду на вызов
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Заявления о нехватке водителей скорых подтверждают данные портала госстатистики ЕМИСС. Так, в Краснодарском крае на 10 тыс. человек приходится в среднем 6,2 сотрудника скорой помощи. Это ниже среднего показателя по стране — 7,4. Для сравнения, в Москве он составляет 7,8. При этом в Московской области в мае обеспеченность сотрудниками скорых находилась на отметке в 6,7, в Башкирии — 5,6 на 10 тыс. населения.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров отметил, что спрашивать за регулярно повторяющуюся ситуацию с недовольством водителей скорых нужно с регионов.

— Субъекты должны сами обеспечивать их достойными зарплатами, — подчеркнул депутат.

Водители скорой помощи
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

А первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает нынешний формат финансирования системы оказания медпомощи неверным.

— От такой неправильной организации все беды нашей медицины, — сказал он. — Например, у нас выделяют средства в зависимости от количества больных, поэтому в малонаселенных пунктах, где пациентов мало, и денег будет мало. В итоге малые города и не могут платить высокие зарплаты работникам поликлиник и больниц. Но скорую помощь вообще не стоит финансировать исходя из количества пациентов, а зарплата ее сотрудников должна соответствовать их квалификации и стажу.

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Нет такой профессии

При этом в России не существует профессии «водитель скорой помощи». Она отсутствует и в едином квалификационном справочнике, и в профстандартах, и в приказах Минздрава, рассказал «Известиям» сопредседатель общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Есть только понятие «водитель».

— Федеральный центр пытается поднимать зарплаты медработников через систему майских указов. Но водители попадают в категорию «прочий персонал», и на их зарплаты указы не влияют, — отметил он.

Автомобиль скорой помощи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам Андрея Коновала, оклады в регионах для водителей скорых стартуют от 4,5 тыс. рублей. Доплаты могут быть за вредность, за ночной характер работы, но они невелики — максимальный доход с учетом всех доплат в регионах может достигать 30 тыс. рублей.

— В Москве и Подмосковье ставка выше — около 50 тыс. рублей, но для этих регионов такой доход тоже можно считать скромным, — сказал он.

По его словам, сейчас профсоюз готовит обращение в правительство с просьбой разработать профстандарт водителя скорой помощи и установить минимальный оклад для таких сотрудников в 25 тыс. рублей.

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