Заплатная ведомость: в Госдуме хотят повысить доходы водителей скорой помощи

Меры, которые позволят повысить зарплаты водителей скорой помощи, обсудят на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, сообщил «Известиям» депутат ГД Алексей Куринный. Поводом для этого стал демарш в одной из больниц Краснодарского края — 22 из 28 водителей станции скорой помощи в райцентре Гулькевичи написали заявление об увольнении, недовольные зарплатами в 19–20 тыс. рублей в месяц. Руководство медучреждения заявило, что бессильно пересмотреть их оклады, — они устанавливаются исходя из того, какие средства на финансирование здравоохранения заложены в краевом бюджете. В Минздраве РФ «Известиям» подтвердили, что только сами субъекты могут изменить ситуацию.

Недостойная оплата

Найти способы повышения зарплат водителей скорой помощи намерены в Госдуме, рассказал «Известиям» зампред комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный.

— Я вынесу эту инициативу на обсуждение комитета, — сказал он. — Водитель скорой — неотъемлемый член бригады, он помогает с эвакуацией пациентов, обслуживанием карет скорой помощи, уборкой салона. Таким работникам часто приходится работать сверхурочно, поэтому их труд должен оплачиваться достойно.

Фото: ТАСС/Антон Подгайко

Он отметил, что именно водители сейчас — одни из наиболее незаслуженно недооцененных сотрудников медицинских организаций. Им не положены социальные выплаты, которые выплачиваются медикам с этого года, у них нет доплат за выполнение обязанностей санитаров.

Поводом для грядущего обсуждения стал конфликт в центральной больнице Гулькевичского района Краснодарского края. Там заявление об увольнении написали 22 из 28 водителей станции скорой помощи. Они пожаловались, что получают лишь 19–22 тыс. рублей в месяц.

— У нас оклад составляет 6,8 тыс. рублей, — рассказал «Известиям» водитель Гулькевичской ЦРБ с 23-летнем стажем Сергей Буняев. — Зарплата складывается из дневных и ночных схем. За переработки нам не доплачивают. Премий у нас давно не было, каких-либо других дополнительных выплат — тоже.

Фото: РИА Новости

После отмены ковидных выплат у водителей машин скорой помощи резко снизились доходы, пошел отток кадров, рассказал «Известиям» председатель независимого профсоюза фельдшеров скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков.

Сергей Буняев также рассказал «Известиям», что в районе сейчас работают пять машин скорой помощи при необходимых десяти.

Очередное собрание с водителями ЦРБ, которые требуют повысить им зарплату до 32 тыс. рублей, состоялось в понедельник, 26 июня. На нем главврач Ольга Горошко пояснила, что не может повлиять на ситуацию, — для этого необходимо пересматривать бюджет всего Краснодарского края, оклады сотрудников устанавливаются, исходя из объема средств, заложенных на эти цели в региональном бюджете. Сейчас повысить доход, по словам руководства больницы, возможно только одним способом — увеличив число рабочих часов.

«Известия» направили запрос в администрацию и минздрав Краснодарского края.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В Telegram-канале оперштаба региона местный минздрав пообещал, что жалобы водителей рассмотрит. При этом там указали, что зарплаты «соответствуют среднекраевым», и сообщили, что повышение окладов запланировано — с 1 октября 2023 года.

В Минздраве России в ответ на запрос «Известий» о возможностях увеличения доходов водителей сообщили, что вопросы оплаты труда работников сферы здравоохранения регионов относятся к компетенции субъектов РФ.

Один за всех

Случай недовольства размером зарплаты водителей скорых, который произошел в Гулькевичской ЦРБ, — не единственный. К примеру, в июне 2022 года коллективное обращение к президенту страны с просьбой поднять зарплаты писали водители СМП из Московской области. Они жаловались на оклады в 14 тыс. рублей и отмечали, что низкая оплата труда связана с исключением в 2016 году из профильного приказа Минздрава РФ должности санитара-водителя.

В январе 2022 года СМИ сообщали о забастовке работников скорой — в их числе были и водители — в Ишимбайской ЦРБ в Башкирии. Причины всё те же: низкие зарплаты и нехватка кадров, из-за чего им приходилось перерабатывать.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Заявления о нехватке водителей скорых подтверждают данные портала госстатистики ЕМИСС. Так, в Краснодарском крае на 10 тыс. человек приходится в среднем 6,2 сотрудника скорой помощи. Это ниже среднего показателя по стране — 7,4. Для сравнения, в Москве он составляет 7,8. При этом в Московской области в мае обеспеченность сотрудниками скорых находилась на отметке в 6,7, в Башкирии — 5,6 на 10 тыс. населения.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров отметил, что спрашивать за регулярно повторяющуюся ситуацию с недовольством водителей скорых нужно с регионов.

— Субъекты должны сами обеспечивать их достойными зарплатами , — подчеркнул депутат.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

А первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает нынешний формат финансирования системы оказания медпомощи неверным.

— От такой неправильной организации все беды нашей медицины, — сказал он. — Например, у нас выделяют средства в зависимости от количества больных, поэтому в малонаселенных пунктах, где пациентов мало, и денег будет мало. В итоге малые города и не могут платить высокие зарплаты работникам поликлиник и больниц. Но скорую помощь вообще не стоит финансировать исходя из количества пациентов, а зарплата ее сотрудников должна соответствовать их квалификации и стажу.

Нет такой профессии

При этом в России не существует профессии «водитель скорой помощи». Она отсутствует и в едином квалификационном справочнике, и в профстандартах, и в приказах Минздрава, рассказал «Известиям» сопредседатель общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Есть только понятие «водитель».

— Федеральный центр пытается поднимать зарплаты медработников через систему майских указов. Но водители попадают в категорию «прочий персонал», и на их зарплаты указы не влияют, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам Андрея Коновала, оклады в регионах для водителей скорых стартуют от 4,5 тыс. рублей. Доплаты могут быть за вредность, за ночной характер работы, но они невелики — максимальный доход с учетом всех доплат в регионах может достигать 30 тыс. рублей.

— В Москве и Подмосковье ставка выше — около 50 тыс. рублей, но для этих регионов такой доход тоже можно считать скромным, — сказал он.