Путин присвоил ордена Александра Невского и Красной Звезды 175-й бригаде

Президент РФ Владимир Путин присвоил 175-й Лунинецко-Пинской бригаде орден Александра Невского и дважды орден Красной Звезды, а также почетное наименование «гвардейская». Соответствующий документ размещен 22 июня пресс-службой Кремля.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — говорится в тексте указа.

Кроме того, глава государства поздравил 175-ю бригаду с получением орденов и звания.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — сообщается в телеграмме.

Путин также пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья и успехов.

Ранее, 6 июня, российский лидер присвоил командиру роты, участвующей в специальной военной операции, Юрию Жуланову звание Героя России. Позднее командир признался, что ему было очень приятно услышать похвалу от главы государства.

До этого, 23 мая, Путин, вручая госнаграды в Кремле, указал на стойкость бойцов — участников СВО. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что заинтересованность в судьбе Родины, а также готовность защищать национальные интересы — это отличительная черта русского народа.

23 марта президент России постановил учредить медаль «За храбрость». Согласно положению о медали, ею будут награждаться граждане РФ, проявившие храбрость и мужество в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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