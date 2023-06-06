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Путин присвоил спасшему раненых сослуживцев участнику СВО звание Героя России

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин во вторник, 6 июня, присвоил командиру роты, участвующей в специальной военной операции, Юрию Жуланову звание Героя России. Жуланов также был повышен в воинском звании.

Военный в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что узнал о награждении от российского лидера. Глава государства позвонил военнослужащему, который проходит лечение в госпитале.

«Президент сказал, что представит меня к высшей награде и о присвоении воинского звания», — рассказал Жуланов.

Он признался, что ему было очень приятно услышать похвалу от главы государства.

Военнослужащий, как уточнил телеканал, сумел вырваться из окружения и помог выбраться всей своей группе, в том числе раненым. Вместе с Жулановым в расположение российских военных вернулось около 20 человек.

Боевой прием: Владимир Путин наградил участников спецоперации
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Из окружения российские военные выбирались из-под огня артиллерии, их поддерживали российские танки.

По словам Жуланова, в ходе телефонного разговора президент интересовался тем, что произошло, спрашивал о самочувствии военнослужащего и уровне медицинского обеспечения.

Военнослужащий признался, что ему было очень приятно услышать похвалу от главы государства.

23 мая Путин, вручая госнаграды в Кремле, указал на стойкость бойцов — участников СВО. Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что заинтересованность в судьбе родины, а также готовность защищать национальные интересы — это отличительная черта русского народа.

Президент России в январе указал на важность поддержки участников СВО. Они должны чувствовать моральную поддержку и понимание со стороны России, считает глава государства.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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