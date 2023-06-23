Эксперт назвал доводы против отмены ЕГЭ

Критики Единого государственного экзамена (ЕГЭ) часто забывают, какие именно цели послужили предпосылками к его введению в российскую образовательную систему. Об этом в беседе с «Известиями» 23 июня рассказал руководитель методологии и разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

Специалист напомнил, что необходимость изменений назрела в начале 2000-х годов, когда школьная система испытывала проблемы с квалифицированными кадрами, а высшее образование было подчеркнуто элитарным. Так, по его словам, в престижные вузы в большинстве поступали только «свои».

«Раньше нужно было сдавать выпускные экзамены в школе, а затем еще раз сдавать другие вступительные экзамены в вузе. Помимо того, что испытания проходили очно, они часто могли быть разными в разных вузах. Это одна проблема — когда ученик физически не мог разорваться и оказаться одновременно в разных местах. Вторая — ребята, которые жили в регионах, не всегда имели возможность приехать на вступительные экзамены. Потому что живешь ты в деревне, где нет нормального сообщения с территориальным центром, а значит по личным или техническим причинам не можешь приехать на вступительные, и получается, что упускаешь шанс поступить в какой-то хороший престижный вуз», — отметил Мушта.

По мнению специалиста, введение ЕГЭ и возможность связать вузы, территории в едином цифровом пространстве позволило получить объективный срез знаний школьников и открыло новые возможности для талантливых детей в регионах.

«У нас более семисот тысяч одиннадцатиклассников сдавали ЕГЭ в прошлом году. Как понять кто сильнее и талантливее из сотен тысяч, которые сдали на пятерку или на четверку? Как выбрать лучшего? Именно поэтому начинают смотреть на медали, на какие-то другие достижения, и могут возникать какие-то коррупционные схемы», — уточнил Мушта.

Методист добавил, что ЕГЭ постоянно адаптируют и совершенствуют. Так, пятибалльная система в разрезе страны не могла дать глубокое понимание уровня знаний выпускников, а человеческий фактор не позволяет адекватно оценить знания при такой большой амплитуде баллов.

Помимо прочего, единый госэкзамен позволяет мониторить систему школьного образования — видеть дефициты знаний по тем или иным предметам, темам. Эту аналитику собирают каждый год, обрабатывают, а затем возвращают учителям обратную связь в виде методических рекомендаций. Это позволяет влиять на образовательный процесс и, как следствие улучшать его, заключил Мушта.

Ранее в этот день заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Известиями» рассказал, какие изменения предполагает законопроект об отмене ЕГЭ. Он пояснил, что за основу предлагается взять классическую систему, которая работала в советское время, когда в вузы поступали по вступительным экзаменам, собеседованиям для медалистов, благодаря участию в олимпиадах и заработанных за счет этого соответствующих баллов.

Комментируя необходимость отмены ЕГЭ, Нилов отметил, что данный механизм не позволяет полноценно оценить знания выпускников, а также вводит их в нервозное состояние, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние при сдаче экзамена.

В тот же день парламентарий сообщил, что депутаты от фракции ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в высшие учебные заведения (вузы).

До этого, 19 июня, в Рособрнадзоре сообщили, что более 6 тыс. человек, по предварительным данным, набрали 100 баллов при сдаче ЕГЭ.

Основной период ЕГЭ в 2023 году в России проходит с 26 мая по 1 июля. На участие в экзаменах основного периода зарегистрировалось более 700 тыс. человек.