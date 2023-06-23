Суд арестовал россиянина Хецоидзе по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы удовлетворил решение об аресте гражданина по фамилии Хецоидзе по делу о государственной измене. Это следует из информации по делу, размещенной 23 июня на портале судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство об избрании Хецоидзе меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как следует из информации на портале, задержанный обвиняется по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Подробности неизвестны.

Ранее, 21 июня, по подозрению в госизмене задержали жителя Хабаровского края. Мужчина переводил криптовалюту на закупку дронов и тепловизоров для украинских националистов.