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В Госдуме объяснили нежелание Макрона звонить Путину

Толмачёв: Макрон не хочет звонить Путину из-за обиды, что его не позвали на саммит БРИКС
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jonathan Rebboah
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С момента начала спецоперации Франция взяла на вооружение принцип в международных делах: «Думаю одно, говорю второе, делаю третье». Об этом 23 июня «Известиям» сказал депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возьмет трубку, если ему позвонит российский коллега Владимир Путин, однако самому звонить российскому лидеру причин у него нет.

«Эта политика не свойственна ни сверхдержаве, ни ответственному международному посреднику, коим Париж так отчаянно пытается стать. И очередной пример несерьезного поведения — слова Макрона о том, что он не будет звонить нашему президенту», — сказал депутат.

Понятны причины, по которым президент Франции это говорит, — банальная обида из-за того, что его не позвали на саммит БРИКС в ЮАР, считает Толмачёв.

«Ни один серьезный политик, тем более глава такой страны, как Франция, не может позволить себе такое поведение. Очевидно, что Макрон пытается вести многовекторную политику, но у него это не очень получается. Если Париж действительно хочет повышения собственного статуса в международных отношениях, необходимо прекратить ждать отмашки из Вашингтона и начать думать о собственных интересах», — заключил депутат.

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12 июня издание Opinion со ссылкой на источники сообщило, что Макрон попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу пригласить его на саммит БРИКС. Издание отметило, что эта просьба удивила южноафриканского лидера, поскольку БРИКС — очень закрытый клуб. Известно, что принимающая сторона пока не дала ответа. В случае положительной реакции Макрон станет первым западным лидером, который попадет на этот саммит.

22 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что лидеры государств, которые ведут враждебную политику в отношении России, неуместны на саммите БРИКС. Однако он отметил, что принимать решение о приглашении участников на саммит БРИКС — дело принимающей стороны.

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