В Госдуме объяснили нежелание Макрона звонить Путину

С момента начала спецоперации Франция взяла на вооружение принцип в международных делах: «Думаю одно, говорю второе, делаю третье». Об этом 23 июня «Известиям» сказал депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возьмет трубку, если ему позвонит российский коллега Владимир Путин, однако самому звонить российскому лидеру причин у него нет.

«Эта политика не свойственна ни сверхдержаве, ни ответственному международному посреднику, коим Париж так отчаянно пытается стать. И очередной пример несерьезного поведения — слова Макрона о том, что он не будет звонить нашему президенту», — сказал депутат.

Понятны причины, по которым президент Франции это говорит, — банальная обида из-за того, что его не позвали на саммит БРИКС в ЮАР, считает Толмачёв.

«Ни один серьезный политик, тем более глава такой страны, как Франция, не может позволить себе такое поведение. Очевидно, что Макрон пытается вести многовекторную политику, но у него это не очень получается. Если Париж действительно хочет повышения собственного статуса в международных отношениях, необходимо прекратить ждать отмашки из Вашингтона и начать думать о собственных интересах», — заключил депутат.

12 июня издание Opinion со ссылкой на источники сообщило, что Макрон попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу пригласить его на саммит БРИКС. Издание отметило, что эта просьба удивила южноафриканского лидера, поскольку БРИКС — очень закрытый клуб. Известно, что принимающая сторона пока не дала ответа. В случае положительной реакции Макрон станет первым западным лидером, который попадет на этот саммит.

22 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что лидеры государств, которые ведут враждебную политику в отношении России, неуместны на саммите БРИКС. Однако он отметил, что принимать решение о приглашении участников на саммит БРИКС — дело принимающей стороны.