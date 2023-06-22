Москва назвала неуместным участие Макрона в саммите БРИКС

Лидеры государств, которые ведут враждебную политику в отношении России, неуместны на саммите БРИКС, заявил 22 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Так он прокомментировал желание президента Франции Эммануэля Макрона приехать на встречу глав государств объединения в ЮАР.



«Понятно, что лидеры государств, которые проводят настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентированно и убежденно рассуждая о том, что Россию нужно изолировать в международном плане, разделяют общенатовскую линию на нанесение нам так называемого стратегического поражения, — такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС», — сказал Рябков.



Однако он отметил, что принимать решение о приглашении участников на саммит БРИКС — дело принимающей стороны.

12 июня издание Opinion со ссылкой на источники сообщило о том, что Макрон попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу пригласить его на саммит БРИКС. Издание отметило, что эта просьба удивила южноафриканского лидера, поскольку БРИКС — очень закрытый клуб. Известно, что принимающая сторона пока не дала ответа. В случае положительной реакции Макрон станет первым западным лидером, который попадет на этот саммит.



В конце мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что за последний год всё больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к БРИКС.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. Саммит объединения пройдет в ЮАР в городе Йоханнесбург 22–24 августа.