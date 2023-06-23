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Человек погиб при обстреле ВСУ автодороги в Запорожской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Один человек погиб при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) автодороги в Запорожской области. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил источник ТАСС в оперативных службах региона.

Уточняется, что украинские военные нанесли удар по трассе Каменка – Днепровская – Васильевка – Бердянск, которая располагается в 7 км от села Новогоровка.

«В результате один человек получил тяжелые ранения, еще один погиб», — сказал источник.

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Ранее, 22 июня, оперативные службы сообщили «Известиям», что при обстреле украинскими боевиками села Таврия Токмакского района Запорожской области один из снарядов попал в частное домовладение, в результате чего погибла семья из двух человек. Еще один удар пришелся на дорогу в том населенном пункте. В результате один человек погиб, еще одного с тяжелыми ранениями доставили в больницу города Мелитополя.

21 июня украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS поселок Розовка Куйбышевского района Запорожской области. В результате были зафиксированы повреждения и разрушения домов в частном секторе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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