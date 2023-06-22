Реклама
Прямой эфир
Мир
В одном из районов Киева объявили всеобщую мобилизацию
Мир
Киеву нужно еще $110 млрд до 2027 года на покрытие ущерба
Общество
Путин назвал приоритетными вопросы освоения и развития Арктики
Мир
Байден назвал продуктивными прошедшие переговоры с Моди
Мир
Зеленский отправил в отставку посла Украины в Белоруссии
Мир
Лукашенко пригрозил отставкой правительству Белоруссии
Мир
Президент Грузии помиловала основателя канала «Мтавари Архи» Нику Гварамию
Мир
Цукерберг стал фаворитом в ставках на бой против Маска
Мир
Bloomberg сообщило об исключениях в санкциях против РФ по просьбе Венгрии
Общество
Татьяна Тарасова пожаловалась на желающих ее «похоронить» СМИ
Мир
Посольство РФ в Швеции отреагировало на появление остановки «Площадь Свободной Украины»
Мир
Пекин пригрозил последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине
Мир
Транзиту газа через Украину предрекли остановку раньше окончания контракта
Сюжет:

Семья погибла в Токмакском районе Запорожской области при обстреле ВСУ

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Таврия Токмакского района Запорожской области. Как сообщили 22 июня «Известиям» оперативные службы, один из снарядов попал в частное домовладение, в результате чего погибла семья из двух человек.

Еще один удар пришелся на дорогу в том населенном пункте. В результате один человек погиб, еще одного с тяжелыми ранениями доставили в больницу города Мелитополя.

«Противник сегодня не так активен на нашей территории»
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий — о деятельности ДРГ, украинском контрнаступлении и предстоящих выборах

Ранее в этот день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что под обстрел ВСУ попали мосты на границе региона с Крымом. По предварительной оценке, ВСУ использовали английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв нет.

21 июня украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS поселок Розовка Куйбышевского района Запорожской области. В результате были зафиксированы повреждения и разрушения домов в частном секторе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023