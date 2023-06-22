Семья погибла в Токмакском районе Запорожской области при обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Таврия Токмакского района Запорожской области. Как сообщили 22 июня «Известиям» оперативные службы, один из снарядов попал в частное домовладение, в результате чего погибла семья из двух человек.

Еще один удар пришелся на дорогу в том населенном пункте. В результате один человек погиб, еще одного с тяжелыми ранениями доставили в больницу города Мелитополя.

Ранее в этот день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что под обстрел ВСУ попали мосты на границе региона с Крымом. По предварительной оценке, ВСУ использовали английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв нет.

21 июня украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS поселок Розовка Куйбышевского района Запорожской области. В результате были зафиксированы повреждения и разрушения домов в частном секторе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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