В Совбезе РФ заявили о вмешательстве США в отношения России и Казахстана

Запад стремится ухудшить отношения России и Казахстана, вмешиваясь во внутренние дела независимых государств, заявил в пятницу, 23 июня, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности, проходящих в Алма-Ате.

«США и их союзники пытаются подпитывать националистические настроения, распространяют клевету, манипулируют общественным мнением, в том числе через интернет и социальные сети», — приводит его слова ТАСС.

Запад привык паразитировать на остальном мире, поэтому видит угрозу своим неоколониальным амбициям в укреплении сотрудничества между странами постсоветского пространства, добавил Шевцов.

«Их методы известны и хорошо изучены — давление, шантаж, провокации, а также разжигание конфликтов. И в России, и в Казахстане это хорошо знают», — заявил он.

Шевцов при этом подчеркнул, что Москва и Астана вместе противостоят современным вызовам и угрозам безопасности в Центральной Азии, и выразил уверенность, что это сотрудничество будет укрепляться и расширяться.

17 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад стремится поставить союзников России на постсоветском пространстве в неудобное положение и «методично и цинично» требует от них действовать в ущерб своим интересам.

Ранее, 15 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван опасается западных санкций за сотрудничество с Москвой. Он отметил, что армянская сторона с радостью идет России навстречу там, где это возможно.

24 апреля США предупредили Казахстан о рисках применения к компаниям и банкам республики вторичных санкций за помощь РФ. По словам помощника министра финансов Соединенных Штатов Элизабет Розенберг, последствия могут возникнуть в связи с помощью Российской Федерации в уклонении от ограничительных мер экспортного контроля.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Запада оказывают неприкрытое давление на государства, которые не стали вводить антироссийские санкции. Вместе с тем он отметил, что РФ продолжает тесные контакты со своими партнерами, чтобы минимизировать риски.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.