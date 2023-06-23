Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совбезе РФ заявили о вмешательстве США в отношения России и Казахстана
Мир
В Китае указали на уязвимую позицию Запада перед Россией из-за Украины
Мир
Около 500 тыс. человек пострадали в результате наводнений в Индии
Общество
Госсоветник объяснил распад СССР результатом «ментальной войны» Запада
Мир
Ветеран ВМС США заявил о сокрытии Байденом факта взрыва батискафа
Мир
МИД Канады предрек переговоры по конфликту на Украине
Общество
В учебники истории добавят карты с новыми регионами РФ
Общество
Вильфанд рассказал о температуре воды в Черном море
Мир
В США предсказали крах цивилизации из-за поставок F-16 Украине
Армия
Модернизация корвета «Стерегущий» начнется в 2024 году
Общество
Площадь лесного пожара достигла почти 9,8 тыс. га в Алтайском крае
Мир
В Великобритании заявили о разочаровании в Байдене
Мир
В конгрессе США заявили о вмешательстве властей в дело сына Байдена

В Совбезе РФ заявили о вмешательстве США в отношения России и Казахстана

0
Фото: ТАСС/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад стремится ухудшить отношения России и Казахстана, вмешиваясь во внутренние дела независимых государств, заявил в пятницу, 23 июня, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности, проходящих в Алма-Ате.

«США и их союзники пытаются подпитывать националистические настроения, распространяют клевету, манипулируют общественным мнением, в том числе через интернет и социальные сети», — приводит его слова ТАСС.

Запад привык паразитировать на остальном мире, поэтому видит угрозу своим неоколониальным амбициям в укреплении сотрудничества между странами постсоветского пространства, добавил Шевцов.

«Их методы известны и хорошо изучены — давление, шантаж, провокации, а также разжигание конфликтов. И в России, и в Казахстане это хорошо знают», — заявил он.

Шевцов при этом подчеркнул, что Москва и Астана вместе противостоят современным вызовам и угрозам безопасности в Центральной Азии, и выразил уверенность, что это сотрудничество будет укрепляться и расширяться.

Дружеские договоры: страны СНГ подписали 17 новых соглашений
Каких сфер они касаются и о каких словах Владимира Путина вспомнил генсек организации

17 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад стремится поставить союзников России на постсоветском пространстве в неудобное положение и «методично и цинично» требует от них действовать в ущерб своим интересам.

Ранее, 15 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван опасается западных санкций за сотрудничество с Москвой. Он отметил, что армянская сторона с радостью идет России навстречу там, где это возможно.

24 апреля США предупредили Казахстан о рисках применения к компаниям и банкам республики вторичных санкций за помощь РФ. По словам помощника министра финансов Соединенных Штатов Элизабет Розенберг, последствия могут возникнуть в связи с помощью Российской Федерации в уклонении от ограничительных мер экспортного контроля.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Запада оказывают неприкрытое давление на государства, которые не стали вводить антироссийские санкции. Вместе с тем он отметил, что РФ продолжает тесные контакты со своими партнерами, чтобы минимизировать риски.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023