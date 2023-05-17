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Лавров заявил о попытке Запада поставить союзников РФ в неудобное положение

Лавров: Запад пытается поставить постсоветские страны в неудобное положение за связи с РФ
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Запад стремится поставить союзников России на постсоветском пространстве в неудобное положение из-за их связи с Москвой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров интервью телеканалу «Царьград», которое было опубликовано на сайте дипведомства 17 мая.

«Много фактов, опирающихся на действия, заявления наших ближайших союзников, стратегических партнеров, которые говорят о том, что их ставят, мягко говоря, в очень неудобное положение. Стараются не делать ничего, что повлекло бы за собой экономический ущерб», — сказал он.

По словам министра, страны постсоветского пространства оказываются «между двух огней», так как большая часть их экономических связей приходится на Россию, Евразийский экономический союз (ЕАЭ) и СНГ.

При этом Запад «методично и цинично» требует от союзников РФ не действовать в ущерб его интересов, обещая «золотые горы», но в итоге только вмешивается во внутренние дела постсоветских государств.

«Параллельно расширяется сеть НПО, финансируемых из бюджета, прежде всего, США, Британии, Евросоюза, которые в целом ряде стран постсоветского пространства чувствуют себя всё более вольготно и даже пытаются «заказывать музыку», — подчеркнул Лавров.

Тем не менее, глава МИД выразил надежду, что государства постсоветского пространства солидарны с Россией и остаются ее настоящими союзниками. В качестве подтверждения он привел празднования Дня Победы в 2023 году.

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Ранее, 15 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван опасается западных санкций за сотрудничество с Москвой. Он отметил, что армянская сторона с радостью идет России навстречу там, где это возможно.

До этого, 24 апреля, США предупредили Казахстан о рисках применения к компаниям и банкам республики вторичных санкций за помощь РФ. По словам помощника министра финансов Соединенных Штатов Элизабет Розенберг, последствия могут возникнуть в связи с помощью Российской Федерации в уклонении от ограничительных мер экспортного контроля.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Запада оказывают неприкрытое давление на государства, которые не стали вводить антироссийские санкции. Вместе с тем он отметил, что РФ продолжает тесные контакты со своими партнерами, чтобы минимизировать риски.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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