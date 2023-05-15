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Пашинян признался в стремлении Армении избежать санкций за сотрудничество с Россией

Пашинян заявил, что Ереван стремится избежать западных санкций за сотрудничество с Россией
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Ереван опасается западных санкций за сотрудничество с Москвой. Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью чешскому журналу Respekt.

«Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции — наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим подпасть под санкции. Здесь нет никакого секрета», — отметил Пашинян.

Также он добавил, что Армения, являясь членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), имеет очень тесные экономические связи с РФ. Национальный бизнес отмечается положительным отношением к участию в созданных в последнее время программах с участием России.

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Ранее, 24 апреля, США предупредили Казахстан о рисках применения к компаниям и банкам республики вторичных санкций за помощь России. По словам помощника министра финансов Соединенных Штатов Элизабет Розенберг, последствия могут возникнуть в связи с помощью Российской Федерации в уклонении от ограничительных мер экспортного контроля.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Запада оказывают неприкрытое давление на государства, которые не стали вводить антироссийские санкции. Вместе с тем он отметил, что РФ продолжает тесные контакты со своими партнерами, чтобы минимизировать риски.

Ранее, 23 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничительных мер. Однако она не уточнила, идет ли работа над новым пакетом санкций, а также возможные сроки его введения.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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