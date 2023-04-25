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США предупредили Казахстан о санкциях за помощь России

Помощник главы Минфина США Розенберг предупредила Казахстан о санкциях за помощь России
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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США предупредили Казахстан о рисках применения к компаниям и банкам республики вторичных санкций за помощь России, заявила помощник министра финансов Соединенных Штатов Элизабет Розенберг.

«Мы находимся в партнерстве с нашими казахстанскими коллегами, <...> с представителями частного сектора, для того чтобы ясно обозначить эти риски», — заявила она в ходе пресс-конференции в Астане 25 апреля.

По словам Розенберг, последствия могут возникнуть в связи с помощью Российской Федерации в уклонении от ограничительных мер экспортного контроля. Помощник министра финансов США также добавила, что следует серьезно относиться к попыткам уклониться от санкций, в которых, по ее мнению, РФ «достаточно преуспела».

О том, что с 1 апреля текущего года Казахстан ввел онлайн-систему, отслеживающую все товары, которые ввозят и вывозят из страны, 22 марта сообщил портал Eurasianet.org. Отмечается, что это одна из наиболее скоординированных попыток Астаны показать, что она соблюдает введенные Западом санкции. При этом собеседник портала подчеркнул, что Казахстан не будет вводить ограничения в торговле с РФ.

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В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Запада оказывают неприкрытое давление на государства, которые не стали вводить антироссийские санкции. Вместе с тем он отметил, что РФ продолжает тесные контакты со своими партнерами, чтобы минимизировать риски.

Ранее, 23 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничительных мер. Однако она не уточнила, идет ли работа над новым пакетом санкций, а также возможные сроки его введения.

До этого, 16 марта, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал закрыть все возможности для обхода антироссийских санкций ЕС через третьи страны. Он добавил, что обход ограничений делает усилия блока бессмысленными, поэтому важно тщательно проработать варианты его пресечения на заседании Европейского совета.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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