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В Китае указали на уязвимую позицию Запада перед Россией из-за Украины

GT: конфликт на Украине выявил уязвимость Запада перед Россией из-за промышленности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Запад оказался в уязвимой позиции перед Россией из-за конфликта на Украине. Об этом 22 июня написал журналист Небойша Малич в статье для Global Times.

Отмечается, что летом на саммите в Вильнюсе США и союзники собирались поприветствовать новых членов — Швецию и Финляндию, а Украина во время контрнаступления должна была показать в деле западные танки и другую бронетехнику. Однако «пришлось столкнуться с реальностью».

По мнению журналиста, украинский конфликт выявил уязвимость Запада перед Россией — отсутствие промышленности. Как указал Малич, такие производители оружия, как компания Lockheed Martin и Raytheon «разбогатели благодаря конфликту». Однако их запасы были опустошены. По его словам, заставить «финансиализированные, деиндустриализованные экономики Запада» производить новые виды оружия, боеприпасов и техники в действительности очень трудно. Поскольку параллельно с этим предпринимаются попытки перейти на зеленую энергетику, чтобы противостоять России и Китаю, которые являются крупнейшими промышленными державами мира.

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Ранее, 20 июня, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Европейскому союзу (ЕС) не хватает критических материалов для производства боеприпасов, их приходится закупать. По его словам, это ослабляет стратегическую автономию Евросоюза и представляет реальный риск для его безопасности.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены и должны быть восстановлены в самые сжатые сроки. Он указал на то, что в настоящее время блоку нужна «более мощная военная промышленность».

До этого, 10 июня, экс-президент США Дональд Трамп отметил, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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