Три человека погибли в результате ДТП с двумя мотоциклами в Якутии

Три человека погибли, еще один получил травмы в ДТП с участием двух мотоциклов в Нюрбинском районе Якутии. Об этом 23 июня сообщили в СУ Следственного комитета (СК) РФ по региону.

Отмечается, что авария произошла в районе села Бысыттах.

«По предварительным данным следствия, 19-летний водитель мотоцикла допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим мотоциклом. В результате столкновения погибли оба водителя, а также 16-летний пассажир одного из них. 18-летняя пассажирка получила травмы, доставлена в медицинское учреждение», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно заявлению СК, по факту аварии проводится проверка.

Как уточнили в управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия), на участниках ДТП не было шлемов и других средств защиты. Также у водителей не было прав управления транспортными средствами. Кроме того, мотоциклы не были зарегистрированы в ГИБДД.

Накануне сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате аварии с участием мотоцикла, скутера и автомобиля в Новой Москве. Отмечается, что ДТП произошло в поселении Первомайское. Среди пострадавших есть дети.

В пресс-службе ГСУ СК России по Москве сообщили, что следователи начали проверку по факту ДТП, в результате которого погиб 14-летний ребенок.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места аварии, на которых видно, что скутер в результате ДТП превратился в груду металла. Мотоцикл врезался в скутер, на котором ехали трое подростков. Один из них скончался на месте от полученных травм. Как рассказали очевидцы, подростки проехали по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и столкнулись с мотоциклом.