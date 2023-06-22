Один человек погиб и три пострадали в ДТП в Новой Москве
Один человек погиб и еще трое пострадали в результате аварии с участием мотоцикла, скутера и автомобиля в Новой Москве. Об этом 22 июня сообщил источник «Известий».
Отмечается, что ДТП произошло в поселении Первомайское. Среди пострадавших есть дети.
«В ДТП с мотоциклом, скутером и автомобилем всего четверо пострадавших, есть дети. Один человек погиб, еще трое — пострадали», — сообщил источник.
Ранее в этот день в Ишимском районе Тюменской области грузовик насмерть задавил рабочего.