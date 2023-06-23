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СК начал проверку по факту ДТП с погибшим подростком в Новой Москве

СК начал проверку по факту ДТП с мотоциклом и скутером в Новой Москве, где погиб подросток
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Следователи начали проверку по факту столкновения мотоцикла и скутера в Новой Москве, в результате которого погиб 14-летний ребенок. Об этом в четверг, 22 июня, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по городу Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении в Telegram.

Следователи проводят проверку всех обстоятельств произошедшего для выяснения полной картины ДТП, добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что московское управление в скором времени инициирует передачу из органов полиции материалов по факту случившегося.

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Ранее в этот день сообщалось, что один человек погиб и еще трое пострадали в результате аварии с участием мотоцикла, скутера и автомобиля в Новой Москве. Отмечается, что ДТП произошло в поселении Первомайское. Среди пострадавших есть дети.

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