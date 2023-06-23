Появились кадры последствий смертельного ДТП в Новой Москве

Скутер превратился в груду металла в результате смертельного ДТП с участием мотоцикла и скутера в Новой Москве. «Известия» 23 июня публикуют кадры с места происшествия.

Мотоцикл врезался в скутер, на котором ехали трое подростков. Один из них скончался на месте от полученных травм.

Как рассказали очевидцы, подростки проехали по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и столкнулись с мотоциклом.

Накануне вечером сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате аварии с участием мотоцикла, скутера и автомобиля в Новой Москве.

В пресс-службе ГСУ СК России по Москве сообщили, что следователи начали проверку по факту ДТП, в результате которого погиб 14-летний ребенок.