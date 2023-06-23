Модернизация корвета «Стерегущий» начнется в 2024 году

Модернизация корвета «Стерегущий» начнется в начале 2024 года. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил ТАСС источник в военно-морской сфере в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

«Государственный контракт на модернизацию корвета «Стерегущий» на Кронштадтском морском заводе планируется заключить до конца текущего года. Работы на объекте начнутся в начале следующего года. В документе будут закреплены сроки возвращения в строй корвета», — рассказал он.

Собеседник агентства сообщил, что в данный момент инженеры проводят дефектацию систем и механизмов оборудования корабля. Проектировщики определяют контуры его облика, уточняют, какое вооружение должно быть модернизировано. Кроме того, подсчитывается стоимость и объем работ.



Источник добавил, что головной корвет «Стерегущий» станет первым в очереди на ремонт и модернизацию среди других корветов проекта Балтийского флота, таких как «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий».

Агентство отметило, что не располагает официальным подтверждением указанной информации.

Ранее, 31 мая, стало известно о перепроектировке первого российского «стелс»-корабля. Указывается, что требуется оценка эффективности работ по головному кораблю для решения о строительстве серии корветов инновационного проекта 20386.



В декабре прошлого года корвет «Меркурий» вышел в Балтийское море для проведения государственных испытаний. После морской части программы испытаний оборудование корабля пройдет ревизию.

Тогда же стало известно, что российский флот может получить внеплановый стелс-корвет. Речь идет о новом корабле проекта 20380 типа «Стерегущий».

Корвет проекта 20386 — это корабли нового поколения, в которых реализуется модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. Назначение данных корветов — ведение боевых действий против морского противника в ближней и дальней морских зонах, защита морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности от ударов средств воздушного нападения противника зенитным ракетным комплексом, а также артиллерийская поддержка высадки десанта.