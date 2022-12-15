Новейший корвет «Меркурий» вышел на испытания в Балтийское море

Корвет «Меркурий» вышел в Балтийское море для проведения государственных испытаний. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

«Новейший корвет «Меркурий» приступил к программе государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота. О начале фазы государственных испытаний доложено Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову», — проинформировали в военном ведомстве.

В ходе мероприятия специалисты совместно с экипажем и членами государственной приемной комиссии проверят работу агрегатов, навигации и радиотехнических средств, а также проведут испытания корабля на маневренность и скорость.

После морской части программы испытаний оборудование корабля пройдет ревизию. Дата приема корвета в состав ВМФ и подъема Андреевского Флага станет известна после подписания приемопередаточного акта.



Ранее сообщалось, что с начала декабря корабль проходил завершающий этап заводских ходовых испытаний в морских полигонах. Затем он вернулся на завод для устранения выявленных замечаний и подготовке к государственным испытаниям.

Корвет «Меркурий» построен на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Он стал пятым в серии проекта 20380. Корвет вооружен управляемым ракетным оружием и предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами противника. Передача корабля ВМФ России запланирована на 2023 год.

9 декабря стало известно, что российский флот может получить внеплановый стелс-корвет. Речь идет о новом корабле проекта 20380 типа «Стерегущий».