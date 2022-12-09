Российский Военно-морской флот (ВМФ) может получить внеплановый стелс-корвет. Речь идет о новом корабле проекта 20380 типа «Стерегущий». Об этом сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Изначально предполагалось, что серия будет закончена, однако решение было пересмотрено. Последний корпус проекта 20380 был заложен еще в 2015 году на «Северной верфи», где строятся корветы для Балтийского и Черноморского флотов.

По словам экспертов, это связано с необходимостью загрузить производственные мощности, пока перспективные корабли остаются на стадии разработки.

«Серия себя зарекомендовала, корабли очень удачные. Несколько корветов сейчас строится для Тихоокеанского флота. Хорошо вооруженные корабли, освоенные в производстве. Раньше предполагалось, что после этой серии будут строиться модульные корветы проекта 20386, но они пока не пошли: в них много новых систем, которые пока остаются на стадии разработки. Видимо, чтобы загрузить пока судостроительные мощности, и было принято решение заложить еще один корабль проекта 20380», — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

По словам источников «Известий», вновь заложенный корвет будет построен по обновленному проекту. На его борту будет размещена мачта с интегрированной в ее конструкцию радиолокационной станцией (РЛС) «Заслон».

Новые РЛС способны эффективно обнаруживать выполненные по стелс-технологии аппараты на расстоянии 75 км, а более простые цели — по меньшей мере за 300 км.

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Там не видно будет: ВМФ получит еще один стелс-корвет