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Покупателей иностранных компаний обяжут размещать на бирже 20% акций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российские компании, которые с дисконтом получат акции уходящих иностранных «коллег», должны будут размещать 20% из них на бирже. Такое решение приняла комиссия и подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, рассказал «Известиям» министр финансов Антон Силуанов.

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Инициативу о том, что российские компании при покупке активов уходящих иностранцев должны часть акций размещать на бирже, представила в середине мая на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Это даст некоторое разнообразие инструментов для инвесторов, пояснила она.

Как рассказал «Известиям» министр финансов Антон Силуанов, последнее решение (по состоянию на 16 июня), принятое на комиссии и подкомиссии по контролю за иностранными инвестициями, — российские инвесторы, которые покупают с дисконтом акции уходящей иностранной компании, должны будут в обязательном порядке 20% акций этой компании разместить на бирже.

«Тем самым мы планируем стимулировать финансовый рынок за счет создания новых возможностей для вложений, в том числе и граждан», — сказал глава Минфина, отвечая на вопрос, как можно мотивировать компании выходить на открытый рынок, чтобы у российских инвесторов, в том числе частных, было больше возможностей для вложения средств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На фонде событий: покупателей иностранных компаний обяжут размещать на бирже 20% акций

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