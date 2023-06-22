Уходим к «физикам»: какие тренды биржевой торговли дадут новый импульс для IPO

Тяжелый для российского фондового рынка период в 2022 году заставил и инвесторов, и компании-эмитенты, и организаторов торгов стать гибче и креативнее и искать новые методы для оживления биржевой торговли. Фондовый рынок устоял, но возможности для его роста все еще ограничены, это касается в первую очередь привлечения инвесторов. Что может стать драйвером роста, какие инвесторы будут главным действующим лицом на бирже, какие компании могут выйти на IPO, — об этом немало говорилось на сессиях и в кулуарах ПМЭФ-2023. О том, каким видят настоящее и ближайшее будущее российского фондового рынка эксперты, — в материале «Известий».

Ситуация на рынке

Несмотря на то, что классические инструменты, такие как покупка недвижимости и драгоценных металлов, остаются в тренде, вложения в фондовый рынок стали не менее популярными у инвесторов. Акции с высокими дивидендами и быстро растущих компаний способны стать более привлекательным вариантом, чем привычные инвестиционные инструменты.

Однако и тут встает важный вопрос: в акции каких компаний имеет смысл вкладываться в ближайшей перспективе? Российский фондовый рынок начал выходить из турбулентности 2022 года, в которой он оказался после достаточно удачных предыдущих двух лет. Жесткие экономические санкции, остановка торгов акциями российских компаний на международных рынках, отказ многих отечественных компаний от выплаты дивидендов — все это привело к изменениям на рынке, в частности в отношении традиционных лидеров биржевых сделок — крупных сырьевых компаний.

— Несырьевой сектор растет в индексе, а сырьевой сектор падает. Это хорошо. Это означает, что приходит новый бизнес, который интересен инвесторам. Это позволяет делать большую диверсификацию, это хорошо с точки зрения инвесторов, потому что они могут разные стратегии использовать, по-разному вкладывать, увеличивать ликвидность, — рассказал на одной из сессий в рамках Петербургского международного экономического форума председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

В целом, по его мнению, рынок растет по количеству эмитентов, на бирже в этом году ждут до 10 новых размещений, это же число подтверждают и в Минэкономразвитии, а в ближайшие годы Мосбиржа прогнозирует до 40 IPO на своей площадке.

Позитивные примеры

Биржевые эксперты ожидают, что на размещение выйдут компании-эмитенты из «новой экономики», в частности из сферы высоких технологий. Эксперты рынка уверены, что стимулом к размещению стало, в частности, успешный листинг компании Positive Technologies, акции которой выросли практически в три раза с момента выхода на Мосбиржу.

Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин, отметил в своем выступлении на ПМЭФ-2023, что IT-сфера занимает первое место среди всех крупных значимых отраслей экономики России на протяжении последних лет, несмотря на все кризисы.

— Инвестировать в IT — это устойчивый тренд. Мы в этом убеждены, потому что, действительно, с одной стороны, это лучший объект для инвестирования, с другой, мы понимаем, что средства в стране есть. Возможностей их использовать во вне стало значительно меньше, поэтому сейчас самое время обсудить оптимальные формы и инструменты инвестирования, а также объекты инвестирования, — подчеркнул Паршин.

Так, Positive Technologies в этом году вошла в топ-4 высокотехнологичных компаний по размеру капитализации на бирже вместе с такими лидерами рынка, как «Яндекс» и Ozon.

Сейчас компания претендует на вхождение в основной индекс Мосбиржи и индекс РТС, которые включают в себя наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся эмитентов. Попадание в эти индексы для компаний означает большие привлекательность и доступность для частных и институциональных инвесторов.

В рамках ПМЭФ-2023 заместитель председателя правления Россельхозбанка Анна Кузнецова подчеркнула, что с 2017 по 2022 год IPO провели 17 компаний, но лишь четыре из них показали результат лучше, чем индекс Мосбиржи полной доходности: это Whoosh, Positive Technologies, «Самолет» и HeadHunter.

Ставка на «физиков»

После ухода иностранных инвесторов ситуация на российском фондовом рынке изменилась.

— Большинство оборотов на Московской бирже формируют частные инвесторы, и большинство спроса на сегодняшний день формируют частные физические инвесторы. Этот интерес, на самом деле, только растет, мы видим это по открытию новых брокерских счетов, по заведению денег на эти брокерские счета, — рассказал член правления ПАО «Банк ВТБ» Виталий Сергейчук на сессии «Российский фондовый рынок и внутренние IPO: реанимация в условиях ограничений» в рамках ПМЭФ-2023.

Юрий Денисов также отметил, что сейчас, с точки зрения инвестиций, «физики» — основная движущая сила фондового рынка. Такие инвесторы, по его словам, не просто приходят на рынок, они активно торгуют.

— У нас рекорд, с точки зрения активных операций инвесторов на российском на рынке физических лиц. Мы считаем количество людей, кто сделал хотя бы одну сделку в месяц. Предыдущий рекорд был 2,6 млн человек, в этом месяце — мае — 2,8 млн человек. Они реально заинтересованы в этом рынке. И наша задача как инфраструктуры дать понимание полного рынка, — подчеркнул эксперт.

Ставку на «физиков» делают и лидеры рынка кибербезопасности. Об этом в рамках ПМЭФ-2023 рассказал генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов. По его словам, сейчас у компании более 170 тысяч акционеров, в подавляющем большинстве — это физические лица.

Вовлеченные инвесторы

Для работы с физлицами необходимо изменение финансовой инфраструктуры, открытость информации и повышение уровня финансовой грамотности, уверены эксперты.

— Инвестора-«физика» нужно образовывать, и у нас есть свой путь. Мы раскрываем все, ничего не секретим. Главное — знакомить инвестора со спецификой твоего бизнеса, показывать нюансы, как этот бизнес работает, какая сезонность, какие команды и какие продукты разрабатывают, чем живет и дышит рынок кибербезопасности. И по результатам этого образовательного процесса для инвесторов, мы видим, что они уже не склонны совершать те ошибки, которых все боятся, когда смотрят на инвесторов-«физиков», — подчеркнул в своем выступлении на форуме Баранов.

Председатель правления Мосбиржи согласен с этими тезисами. По его мнению, очень важно, чтобы в каждой компании появились стратегические инвесторы, которые хорошо понимают ее бизнес, которые бы стали своеобразными лоцманами и показывали остальным «куда идет рынок, что делают, куда вкладывают».

— Нам очень хочется понимать, кто наш инвестор, если мы хотим, условно говоря, чтобы все айтишники РФ были нашим акционерами и нашли для себя точку приложения усилий, где они могли бы помочь и подсказать, как мы могли бы развивать наш бизнес, то нам важно знать, кто фактически сейчас держит наши акции, как он ими пользуется, когда продает, — отметил глава Positive Technologies. — Если смотреть этими глазами на биржу, видно, что вся финансовая инфраструктура на грани будущей революции, которую проходили, например, компании рекламной отрасли.

Баранов подчеркивает, что когда начинаешь растить вовлеченных инвесторов, то понимаешь, что всей финансовой инфраструктуре есть куда меняться. Также он уверен, что высокотехнологичным компаниям есть что предложить рынку.

Денис Баранов уверен, что когда российская финансовая инфраструктура пройдет этап диджитализации, появятся все инструменты, которые необходимы для безопасной квалифицированной работы с инвесторами физическими лицами.

Проблемы и их решения

В рамках форума много говорилось о том, в чем российский фондовый рынок испытывает потребность. Сейчас, как говорят эксперты, он ждет возвращения институциональных инвесторов, которые пока взяли паузу, и прихода инвесторов с Востока, которые займут место западного капитала.

— Большинство IPO у нас делают «физики», нам это показывают выходы на биржу Whoosh, Positive Technologies и другие. У нас нет, получается, совершенно на рынке институционального капитала. Но рынок услышали. Начали создаваться отраслевые венчурные фонды, корпорации начали их создавать. Возможно, имеет смысл подумать о партнерстве частно-государственном и создании институциональных фондов для публичных компаний, — говорит вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская.

Московская биржа также заинтересована в ускорении процесса выхода компаний на IPO.

— Потому что путь от желания выйти на IPO до самого IPO — несколько лет, мы заинтересованы, чтобы этот путь прошел более гладко, более быстро, — подчеркивает Юрий Денисов.

Биржа, по его словам, готова объединить усилия заинтересованных сторон и создавать команды, которые помогали бы эмитентами на их пути к размещению акций.