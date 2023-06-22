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IBA считает «колоссальной ошибкой» решение МОК отозвать признание ассоциации

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Фото: Global Look Press/Georgiy Namazov
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Решение Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание Международной ассоциации бокса (IBA) и лишить ее права проведения турниров является колоссальной ошибкой. Об этом в четверг, 22 июня, говорится в заявлении IBA.

«Сегодня, 22 июня 2023 года, МОК совершил колоссальную ошибку, отозвав свое признание IBA, обнажив ее истинный политизированный характер», — говорится в заявлении.

В федерации отметили, что решение МОК является катастрофическим для мирового бокса и вопиющим образом противоречит заявлениям о том, что он действует в интересах бокса и спортсменов.

В IBA подчеркнули, что на данный момент Международная боксерская ассоциация является одной из ведущих международных спортивных федераций, предлагающей широкую поддержку спортсменам, тренерам, национальным федерациям и континентальным конфедерациям. Также IBA выполнила все рекомендации, изложенные в дорожной карте МОК.

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Ранее в этот день МОК принял решение лишить признания Международную ассоциацию бокса. Голосование по данному вопросу проводилось на сессии МОК. В нем участвовали 70 человек. За лишение признания выступили 69 человек.

До этого, 7 июня, исполком МОК рекомендовал сессии организации отозвать признание IBA. По данным МОК, ассоциация не выполнила условия, установленные МОК в решении от 9 декабря 2021 года об отмене приостановки признания IBA, которое ассоциация не оспорила.

Международная боксерская ассоциация сочла данную рекомендацию политической и возмутительной. Как отметили в IBA, все усилия по развитию бокса, предпринятые демократически избранным руководством ассоциации, последние два года в значительной степени игнорировались МОК.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) объявила о прекращении членства в Международной боксерской ассоциации. Данное решение связано с приостановкой признания IBA Международным олимпийским комитетом в 2019 году.

World Boxing была создана в качестве альтернативы IBA при поддержке нескольких национальных боксерских федераций. Организация выразила намерение стать частью олимпийского движения и добиться признания Международным олимпийским комитетом.

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