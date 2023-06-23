Бычьи замашки

Вечером 21 июня курс биткоина повышался до $30,8 тыс. За семь торговых дней цена выросла на 24,23%. Капитализация крипторынка увеличилась до $1,185 трлн на фоне позитивных новостей, а также общего ослабления доллара США.

Так, одним из важных событий стал запуск в Нью-Джерси криптовалютной биржи EDX Markets. Также Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии для предоставления услуг по хранению цифровых активов. А Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключила соглашение с Binance.US для обеспечения безопасности в отрасли. В то же время создание биржевого фонда для биткоина Bitcoin-ETF BlackRock спровоцировало среди инвестиционных компаний цепную реакцию. Свои заявки в SEC следом подали WindsomTree, Invesco и Bitwise.

Произошло и другое интересное событие — курс биткоина на Binance.US кратковременно поднимался до $138 тыс., после чего моментально вернулся к прежним отметкам. Но на текущий момент ни глава компании Binance Чанпэн Чжао, ни сама площадка Binance.US не высказали свою позицию по поводу неожиданного повышения цен. Следовательно, мы можем только предполагать причины этого явления. Одной из наиболее вероятных может быть сбой внутренних данных либо низкая ликвидность на бирже. Так, после предъявленных обвинений Binancе.US в начале июня объемы торгов значительно упали с начала года.

При этом недавняя речь главы ФРС США в палате представителей не оказала негативного влияния на биткоин. Джером Пауэлл отметил, что ситуация с банком Silicon Valley Bank показывает необходимость усиления контроля за кредитными организациями среднего размера, а также подчеркнул, что разрешение на создание большого количества частных денег может быть ошибочным шагом. Комитет палаты представителей США планирует провести голосование по закону, касающемуся криптовалют и стейблкоинов, в июле. Это может повлиять на будущее отрасли.

К пятнице биткоин торговался на отметке около $30 тыс. По техническому анализу для покупателей наблюдаются благоприятные условия. Однако, учитывая двухдневное повышение курса на 15%, возможно следующие пару дней стоит ожидать бокового тренда или коррекции. Уровень сопротивления сейчас находится на отметке $31 тыс. Если покупатели пройдут его до конца недели, то в июле возможно продолжение роста цены главной криптовалюты до $34 тыс. Однако превышение этого уровня маловероятно.

Оно возможно только в том случае, если регуляторы перестанут нагнетать обстановку в отношении криптобирж и создадут прозрачные правила игры без ущерба для инвесторов. При дальнейшем повышении стоимости биткоина после $34 тыс. откроется дорога до отметки в $36 тыс.

Без негативных новостей подорожанию монеты будут мешать заседания ФРС США, поскольку неизвестно, сколько раз и когда будет повышена ставка. В последний раз было принято решение сохранить ее на уровне 5,00–5,25%. Однако следует отметить, что сейчас мы находимся в цикле фазы роста крипторынка до 20–22 июля.

С 1 января текущего года биткоин демонстрирует наивысшую доходность по сравнению с ключевыми биржевыми активами, включая золото, нефть марки Brent, индекс S&P 500 и индекс доллара DXY. Стоимость первой криптовалюты взлетела с $16,6 тыс. до текущих отметок выше $30 тыс.

Прогнозировать дальнейший рост или падение курса биткоина в начале второго полугодия сложно. Возможны как повышение, так и коррекция курса в зависимости от того, какие факторы окажут большее влияние на рынок. Поддержка находится на уровне $25–25,2 тыс. Если же она не устоит, то про рост опять можно забыть.

Крипторынок остается низколиквидным после краха FTX и предъявления обвинений SEC биржам Binance и Coinbase. За счет этого цена может падать на 10–15% в течение нескольких часов. Это нужно учитывать при инвестировании в цифровые валюты.

На прошедшем ПМЭФ мы наблюдали очень высокий интерес делового сообщества и регуляторов к криптоотрасли и майнингу. Ожидаемое введение сбалансированного регулирования рынка в России, безусловно, окажет серьезную поддержку курсу биткоина и промышленному майнингу и создаст все условия для ускоренного развития этой индустрии в России. Сегодня в добыче главной криптовалюты Россия занимает уверенное второе место.

Автор — финансовый аналитик BitRiver

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