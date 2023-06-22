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Прокуратура попросила признать геноцидом народов СССР действия нацистов под Смоленском

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Фото: ТАСС/Николай Новак
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Прокуратура Смоленской области направила заявление в суд с требованием признать геноцидом народов СССР действия нацистов в регионе во время Великой Отечественной войны. Как сообщает 22 июня пресс–служба Генеральной прокуратуры РФ, заявление направлено по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова.

Отмечается, что следователи выявили новые преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками с июля 1941 по сентябрь 1943 года территории Смоленщины. В частности, нацистами и их пособниками были совершены массовые и жестокие преступления против мирных жителей.

«Пребывание немецких войск на территории региона сопровождалось уничтожением населенных пунктов, ограблением населения, использованием мирных жителей в качестве тягловой силы на сельскохозяйственных работах и живого щита при столкновениях с частями Красной армии и партизанами», — указали в ведомстве.

Отмечается, что действовавшие карательные батальоны массово уничтожали советских граждан и военнопленных, а также осуществляли жестокие пытки и истязания, смертные казни, расстрелы и сожжения людей.

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Ранее, 2 июня, прокуратура Волгоградской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и геноцидом советского народа действия нацистов на территории региона во время Великой Отечественной войны (ВОВ).

Известно, что частью оккупационной политики был угон жителей региона в рабство в Германию, в результате чего было вывезено 64 тыс. советских граждан. Также свыше 20 тыс. военнопленных, проходивших службу в Красной армии, содержались в условиях, несовместимых с жизнью.

До этого, 25 мая, прокуратура Московской области направила в суд заявление о признании геноцидом народов СССР действий немецко-фашистских захватчиков в регионе в период ВОВ. Установлено, что за время оккупации их жертвами стало более 26 тыс. человек. Московской области был нанесен ущерб в размере около 6,4 трлн рублей.

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