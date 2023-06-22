Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин передал приветствие эмиру Катара на встрече с представителем арабской страны
Мир
Эстония передаст ВСУ госпиталь и средства защиты от дронов
Мир
Береговая охрана США сообщила об истощении запасов кислорода на батискафе «Титан»
Мир
Москва назвала неуместным участие Макрона в саммите БРИКС
Мир
The Economist заявил о нежелании США принимать Украину в НАТО
Мир
Посол РФ в Германии назвал противостояние с Москвой целью НАТО
Мир
Мезенцев отметил работу РФ и Белоруссии по установлению преступлений нацистов
Армия
В МО сообщили об ударе по складу западного оружия на Украине
Общество
В Бресте состоялась презентация книги о геноциде в период ВОВ
Спорт
МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса
Мир
Центробанк Турции почти вдвое повысил ключевую ставку
Спорт
Иржи Ярошик возглавил ФК «Оренбург»
Экономика
«Туполев» запланировал увеличить производство Ту-214 до 20 машин в год

«Туполев» запланировал увеличить производство Ту-214 до 20 машин в год

«Туполев»: объем производства Ту-214 увеличат до 20 машин в год с 2027-го
0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объем производства самолетов Ту-214 с 2027 года планируется увеличить до 20 машин в год. Об этом 22 июня заявил управляющий директор «Туполева» Вадим Королев.

«Реализация <...> плана мероприятий по развитию и модернизации производственных мощностей Казанского авиационного завода и предприятий коопераций обеспечит выход на темп производства 20 самолетов в год Ту-214 начиная с 2027 года», — сказал Королев на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина, которое проходит на Казанском авиационном заводе.

Мишустин заверил, что производство Ту-214 будет профинансировано государством.

«Решение, которое принято было, оно было принято накануне: это выделение 41,8 млрд рублей из ФНБ (Фонд национального благосостояния. — Ред.) на этот проект. <...> Дальнейшие средства <...> — еще около 42 млрд [рублей] — это могут быть облигационные займы ГК «Ростех»», — добавил премьер-министр.

Очень иностранные дела: «Аэрофлот» хочет снять с двойной регистрации 84 самолета
Зачем это нужно и какие трудности могут возникнуть

В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация намерена выпустить 10 самолетов Ту-214 к 2025 году. Он отмечал, что на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова идет строительство новых ангаров.

В свою очередь в августе прошлого генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что первые магистральные авиалайнеры Ту-214 появятся уже в 2023 году.

По его словам, Ту-214 будет комфортным для пассажиров. Воздушное судно будет оснащено светотехническим оборудованием, креслами, полками и кондиционерами, которые будут отвечать международным требованиям.

Весной 2022-го Слюсарь подчеркивал, что Ту-214 придут на замену Airbus и Boeing. Эти авиастроительные компании после начала спецоперации и введения западных санкций отказались предоставлять России услуги по обслуживанию своих самолетов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023