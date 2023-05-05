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«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
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«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Госкорпорация «Ростех» намерена выпустить 10 самолетов Ту-214 к 2025 году. Об этом 5 мая заявил глава компании Сергей Чемезов в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Он доложил, что на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова идет строительство новых ангаров.

«Будет очень большой завод, и будет выпускаться пока 10 машин (Ту-214, — Ред,). 10 машин мы должны уже в 2025 году выпускать», — сказал он.

При этом Чемезов отметил, что для увеличения производства Ту-214 до 20 потребуется дополнительное финансирование. В свою очередь Мишустин высказал мнение, что для этих целей можно частично использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Здесь надо будет смотреть на все возможные варианты, от субсидирования и кредитования до использования частично средств ФНБ. Мы будем поддерживать здесь эти работы», — пояснил премьер-министр.

Кроме того, глава «Ростеха» заявил, что госкорпорация завершает испытания двигателя ПД-8 для самолета SSJ New. При этом Чемезов подчеркнул, что воздушное судно будет почти целиком собрано из российских деталей.

«Самолет уже с нашим двигателем, полностью с нашей авионикой, с нашими агрегатами и, самое главное, с нашим, полностью, фюзеляжем. Импортного практически там уже ничего не остается», — рассказал он.

Глава «Ростеха» добавил, что серийный выпуск SSJ New начнется в 2024 году, ежегодно в России будет выпускаться 20 лайнеров. В этом же году завершится сертификация среднемагистрального МС-21, тогда же будут выпущены первые шесть серийных самолетов.

Чемезов также отметил, что в сфере вертолетной техники идет разработка вертолета для офшорных работ Ми-171А3, который может приземлиться на воду и работает при температуре от –50 до +50 градусов. По словам главы «Ростеха», вертолет привлек внимание «Газпрома» и «Роснефти», а также эксплуатантов из Малайзии, ОАЭ, и Саудовской Аравии.

Запчастный случай: в РФ создадут мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей
Что будут производить в новых цехах предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации

Ранее, 21 апреля, стало известно, что холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта. Оборудование предназначено для самолетов пятого поколения, оно позволит повысить качество передачи информации между воздушными судами и наземными комплексами.

До этого, 26 января сообщалось, что в Москве будет создан мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей. Инвестиции в проект составят 35 млрд рублей. Как отмечалось, госкорпорация «Ростех» планирует объединить на одной площадке производства двух компаний из периметра ОДК — ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева.

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