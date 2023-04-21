«Ростех» разработал комплекс связи с ИИ для самолетов пятого поколения

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта. Оборудование предназначено для самолетов пятого поколения. Его применение позволит повысить качество передачи информации между воздушными судами и наземными комплексами. Об этом в холдинге сообщили «Известиям».

Комплекс, разработанный специалистами НПП «Полет» (входит в «Росэлектронику»), работает в диапазонах высоких и очень высоких частот. Использование технологии когнитивного радио позволяет значительно повысить помехо- и разведзащищенность связи бортового комплекса.

Оборудование обеспечивает достоверность передачи информации за счет помехоустойчивого кодирования, перемежения символов в сообщении, единой временной синхронизации при обработке сигналов, возможности одновременной передачи сообщений по параллельным каналам, увеличения дальности устойчивой связи, а также использования технологий искусственного интеллекта.

По словам генерального директора НПП «Полет» Алексея Комякова, развитие радиоэлектроники становится решающим фактором, влияющим на формирование самолетов пятого поколения. В настоящее время комплексы бортовой связи широко применяются для обмена сообщениями между бортовым радиоэлектронным оборудованием воздушных судов и наземными службами.

В состав комплекса входят вычислительные устройства, перемежители и деперемежители, антенные согласующие устройства ВЧ-диапазона, блоки цифровой обработки сигналов, устройства помехоустойчивого кодирования и декодирования, а также приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем с антенной и шина цифровой обработки сигналов и синхронизации.

Патент на изобретение был представлен на московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2023» и получил золотую медаль.

В ноябре прошлого года директор «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркивал, что предприятия госкорпорации выпускают военную продукцию в рамках гособоронзаказа с опережением графика.