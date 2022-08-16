Начало серийного производства самолетов SSJ New запланировали на 2024 год

Серийное производство самолетов SSJ New, почти полностью состоящих из отечественных деталей, и МС-21 с российскими двигателями запустят в стране к 2024 году. Об этом сообщил 16 августа генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь в интервью ТАСС.

Он также добавил, что первые магистральные авиалайнеры Ту-214 появятся уже в 2023 году.

«Мы действительно запускаем в производство партию в 20 машин на ближайшие несколько лет совместно с нашими партнерами по кооперации. Решения об этом приняты. Уже сейчас началось строительство новых самолетов. В стапелях агрегатной сборки находится первый самолет этой партии. В цехах ведется изготовление деталей для последующих самолетов», — отметил Слюсарь.

По его словам, Ту-214 будет комфортным для пассажиров — светотехническое оборудование, кресла, полки и кондиционеры, отвечающие международным требованиям.

Самолет SSJ New — модификация Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. МС-21 — это гражданский лайнер вместимостью от 163 до 211 пассажиров.

16 июня министр промышленности и торговли РФ, вице-премьер Денис Мантуров анонсировал производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.