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ОАК запустила производство 20 самолетов Ту-214

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запустила производство 20 самолетов Ту-214. Это магистральные узкофюзеляжные транспортные средства, которые придут на замену зарубежным Boeing и Airbus, сообщил в среду, 6 апреля, глава корпорации Юрий Слюсарь.

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«В ближайшее время должны нарастить (серийность). Уже мы запустили в производство 20 машин Ту-214», — рассказал Слюсарь в беседе с ТАСС.

По данным представительства ОАК, производственная программа Ту-214 рассчитана на ближайшие несколько лет.

22 марта вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сможет производить 10 пассажирских самолетов Ту-214 в год. Решение было принято на основе анализа потребности в данных объектах гражданской авиации. По словам вице-премьера, паузы в работе предприятий авиапрома нет и не будет.

Также 16 марта Борисов заявил, что Россия на фоне санкций форсирует реализацию проектов МС-21 и SSJ100.

4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности. Изначально большая часть авиапарка самолетов российских перевозчиков была зарегистрирована в других государствах, например на Бермудских Островах (Великобритания) и в Ирландии.

2 марта компания Airbus приостановила предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратила поставлять запчасти в РФ из-за санкций. За день до этого аналогичный шаг сделала Boeing.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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