В Париже нашли пропавшего после взрыва газа в доме мужчину

Последний человек, ранее считавшийся пропавшим без вести после взрыва в жилом доме в Париже, был найден. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил телеканал BFMTV.

Пропавший найден живым и госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

Однако канал уточнил, что в четверг утром еще один человек, который мог быть на месте происшествия, не вышел на связь и может также считаться пропавшим без вести.

«Как стало известно BFMTV, в четверг утром пропал только один человек. Он может быть под завалами или где-либо еще. Следователи судебной полиции приступили к выяснению обстоятельств на месте происшествия, — сказано в сообщении.

Накануне министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что число пострадавших в результате взрыва возросло до 37, 33 из которых находились в тяжелом состоянии и четыре — в критическом.

Ранее в среду президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку жертвам инцидента и их семьям, а также поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативную реакцию на происходящее.

Согласно информации, распространяемой в СМИ, хлопок спровоцировала утечка газа. В свою очередь прокурор Лор Беккюо отметила, что могли иметь место нарушение правил безопасности и «неосторожность отдельных лиц».

Инцидент произошел около 16:55 (17:55 мск). Примерно в 19:00 (20:00 мск) пожарные локализовали возгорание на месте взрыва. В настоящий момент в квартале отключена подача газа.