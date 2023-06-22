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Главврач «Коммунарки» Проценко указал на главную опасность постковида

Главврач «Коммунарки» Проценко: постковид может сказаться на сердечно-сосудистой системе и памяти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Проявления постковида очень разнообразны, он может протекать безобидно, но в некоторых случаях сказывается на сердечно-сосудистой системе и памяти. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке, председатель комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко в интервью РБК, опубликованном в четверг, 22 июня.

«Его (постковида. — Ред.) проявления действительно очень, очень разнообразны, от кожных высыпаний до редких случаев, когда так и не восстановилось у людей обоняние или сохранились симптомы дебюта ковида — быстрая утомляемость, снижение памяти. Очень большой удар ковид нанес по сердечно-сосудистой системе переболевших», — сказал он.

Проценко указал на то, что возросло число людей с сахарным диабетом, помолодели цифры артериальной гипертонии. По его словам, данные российских врачей по постковиду абсолютно коррелируют с зарубежными.

Главврач «Коммунарки» отметил, что вопрос «Переносили ли вы ковид?» внесен в предоперационный чек-лист врача анестезиолога-реаниматолога. Он пояснил, что в случае положительного ответа специалистам необходимо внимательнее отнестись к давлению и биохимическим анализам на предмет сахара в крови или гликированного гемоглобина.

Команда ведущих медиков под руководством Проценко в начале июня запустила онлайн-курс для переболевших COVID-19 и другими вирусными инфекциями — «Послевыписки.рф». Пользователям нужно пройти короткий опрос, после чего он получает индивидуальный модульный видеокурс с учетом беспокоящих именно его симптомов.

Проблемы на память: как работает постковидный синдром
Последствия COVID-19 могут ощутить и те, кто перенес болезнь легко

О том, что в России запустился сервис «Послевыписки.рф», стало известно 13 июня. Проект полезен не только переболевшим коронавирусом, но и всем, кто заботится о своем здоровье.

Ранее, 1 мая, сообщалось, что чаще всего от постковида страдают люди, которые перенесли болезнь тяжело и находились в реанимации, но иногда с ним сталкиваются и те, кто болел легко. По словам российского пульмонолога, академика РАН Александра Чучалина, в группе риска находятся те, кто не делал прививки: если у вакцинированных людей постковид встречается всего в 16% случаев, то у непривитых — в 42%.

Кардиолог, член-корреспондент РАН Григорий Арутюнов заявил, что коронавирус может приводить к развитию заболеваний сердечно-сосудистой систем, атеросклероза и сахарного диабета. У здоровых людей они могут проявиться впервые, а у тех, кто уже страдал такими болезнями, — обостриться.

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