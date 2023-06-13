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В России запустили сервис «Послевыписки.рф» для переболевших COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Пациенты, переболевшие COVID-19 и другими тяжелыми вирусными инфекциями, смогут пройти комплексный онлайн-курс восстановления. Его подготовили медики под руководством главврача больницы «Коммунарка» Дениса Проценко.

Платформа «Послевыписки.рф» поможет сформировать курс с индивидуальным уклоном для перенесшего тяжелое заболевание. Она создана при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Первым этапом проекта стал курс видеолекций для «постковидников» — он создан при участии пульмонолога, кардиолога, дерматолога, психиатра, невролога, гастроэнтеролога, сомнолога, реабилитолога, нейропсихолога, нутрициолога и даже ароматерапевта.

«Несмотря на то что мы прошли острую стадию пандемии, история с COVID-19 еще далеко не закончилась.«Послевыписки.рф» — это настоящая рука помощи людям, переболевшим коронавирусом, а также тем, кто столкнулся со сходными осложнениями после перенесенных заболеваний», — заявил Проценко.

Вместе с тем проект будет полезен не только людям, переболевшим COVID-19, но и всем, кто заботится о своем здоровье.

Ранее, 9 июня, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в городе запущен второй комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ) для выявления ряда заболеваний. По ее словам, столичные власти уже три года внедряют технологии ИИ в московское здравоохранение. Одним из ключевых направлений является компьютерное зрение в лучевой диагностике.

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