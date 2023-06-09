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В Москве запустили новый комплексный сервис ИИ для помощи врачам

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Второй комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ) для выявления ряда заболеваний запустили в Москве для помощи врачам. Об этом в четверг, 8 июня, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столичные власти уже три года внедряют технологии ИИ в московское здравоохранение. Одним из ключевых направлений является компьютерное зрение в лучевой диагностике. Ракова уточнила, что с момента начала эксперимента по применению умных алгоритмов в столице нейросети проанализировали свыше 9 млн лучевых исследований, отмечает телеканал «360».

«Сегодня мы запустили уже второй комплексный сервис искусственного интеллекта, который на КТ может одновременно выявить семь заболеваний», — приводит слова Раковой агентство городских новостей «Москва».

Так, в ходе исследования грудной клетки нейросеть может распознать COVID-19, признаки рака легкого, аневризму аорты, остеопороз позвоночника, легочную гипертензию, гидроторакс, ишемическую болезнь сердца по степени кальцификации коронарных артерий, пишет НСН.

Первый комплексный сервис ИИ внедрили в систему городского здравоохранения в 2022 году, уточняет RT. В месяц он в среднем обрабатывает около 25 тыс. лучевых исследований.

«Помощник врачей»: в Москве поставили более миллиона диагнозов с помощью искусственного интеллекта
Точность системы пока составляет 65%, но со временем станет выше

В мае сообщалось, что московские разработчики разместили в базе знаний ИИ более 440 готовых решений.

По ее словам, в каталоге можно найти решения, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы или заменить зарубежные цифровые продукты отечественными. Среди них есть, например, голосовой помощник для сайтов, платформа для проверки подлинности видеороликов и система контроля качества работы сотрудников.

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