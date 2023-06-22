ФСБ задержала в Мелитополе готовивших подрыв железной дороги диверсантов СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ), готовивших подрыв на железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства 22 июня.

Злоумышленники готовили подрывы в Запорожской области.

«Задержанными лицами совершены покушения на жизни руководителей государственных структур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один человек скончался», — добавили в ЦОСе.

Во время расследования указанных преступлений выяснилось, что участники ДРГ планировали подорвать железнодорожные пути в момент следования состава с военной техникой и грузами для российской армии. Диверсантов удалось поймать в момент изъятия из схрона самодельного взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях.

Возбуждены уголовные дела по ст. 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. Участникам ДРГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне, 21 июня, сотрудники ФСБ также задержали в Мелитополе группу диверсантов, завербованных спецслужбами Украины. В пресс-службе уточнили, что целями террористов являлись сотрудники органов власти региона. Преступления против них планировалось совершить с применением СВУ. По местам жительства задержанных были изъяты компоненты и инструкции по производству взрывчатки.

Также в этом месяце сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку проведения терактов против руководства администрации Запорожской области. По данным ведомства, в начале 2023 года пособница украинских спецслужб через соцсети договорилась с жителем региона о подрыве автомобиля представителя военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянска. Женщину задержали. Также был установлен сотрудник ГУР, руководивший деятельностью завербованных им пособников.