Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе группу диверсантов, завербованных спецслужбами Украины. Об этом в среду, 21 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления выявлены жители Мелитополя, завербованные главным управлением разведки министерства обороны Украины для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории Запорожской области», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что целями террористов являлись сотрудники органов власти региона. Преступления против них планировалось совершить с применением самодельных взрывных устройств (СВУ). Компоненты от них участники группировки получали непосредственно от представителей спецслужб Украины.

«В результате грамотных действий сотрудников УФСБ России по Запорожской области диверсанты были установлены и задержаны», — рассказали в ведомстве.

По местам их жительства были изъяты компоненты и инструкции по производству СВУ, а также данные, подтверждающие их работу на украинские спецслужбы.

Ранее в этом месяце сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку проведения терактов против руководства администрации Запорожской области. По данным ведомства, в начале 2023 года пособница украинских спецслужб через соцсети вышла на жителя области и договорилась с ним о подрыве автомобиля представителя военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянска.

Женщина была задержана. Также был установлен сотрудник ГУР, руководивший деятельностью завербованных им пособников, в том числе из числа жителей Херсонской области.