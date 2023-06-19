ФСБ предотвратила теракты против руководства Запорожской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили попытку проведения терактов против руководства администрации Запорожской области, задержана пособница украинских спецслужб. Об этом 19 июня сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Главным управлением разведки Министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации», — отметили в спецслужбе.

Органами внутренних дел Запорожской области в отношении задержанной возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 («террористический акт») и ч.2 ст. 222.1 («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных веществ или взрывных устройств») УК России.

Установлено, что попытку терактов организовало Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Российская контрразведка установила сотрудника ГУР, который руководил деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Херсонской области, установлен исполнитель, а также задержан пособник. В ходе оперативных мероприятий изъяты средства совершения преступлений, определены каналы связи агентов и способы их финансирования, уточнили в ЦОС.

Оперативной игрой называются мероприятия контрразведки, которые создают у взятого под контроль противника иллюзию его приближения к успеху.

В начале июня подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа и Пограничной службы ФСБ России выявили диверсионную группу в районе Новой Таволжанки Белгородской области, когда она пыталась переправиться через реку. По противнику был нанесен артиллерийский удар, он был рассеян и отошел.