Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений

Сирия, Турция и Иран согласились с концепцией «дорожной карты», которую представила Россия в рамках содействия нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Об этом в четверг, 22 июня, заявил в интервью «РИА Новости» спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Все стороны в целом согласились с концепцией «дорожной карты» по продвижению процесса нормализации отношений и высказали свои соображения и предложения. Теперь их нужно систематизировать и согласовать», — рассказал он.

Спецпредставитель сообщил, что согласование займет определенное время. При этом он отметил, что процесс продвигается и все согласились с тем, что затягивать с ним нельзя.

Днем ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что астанинский формат по урегулированию сирийского кризиса будет искать новую площадку для проведения дальнейших встреч.

20 июня Богданов перед началом 20-го раунда переговоров заявил, что Москва надеется на прогресс в работе над дорожной картой по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Также он отметил важность процесса, который должен строиться на согласованных принципах — взаимоуважении, территориальной целостности, единстве и суверенитете.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что запуск процесса сирийско-турецкой нормализации, участниками которой являются все три страны — гаранта доказавшего свою эффективность астанинского формата, оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока.

Турецкие власти считают Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее ответвления основными угрозами безопасности страны. Конфликт продолжается с 1987 года. ВС Турции проводят операции против курдских боевиков на границах с Ираком и Сирией. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия выступает посредником, желающим урегулировать противостояние.