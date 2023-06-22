Реклама
Прямой эфир
Общество
Дело о массовых беспорядках в колонии в Ангарске передали в суд
Общество
Посол Антонов заявил о продолжении борьбы России с фашизмом
Общество
Во время ЕГЭ россияне купили глицина и успокоительных на 471,9 млн рублей
Общество
У Главного храма ВС РФ зажгли 1418 свечей в ходе акции «Свеча памяти»
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 59 км от Севастополя
Происшествия
Площадь пожара на складе в Ростовской области увеличилась до 2 тыс. кв. м
Общество
С марта 280 тыс. жителей новых регионов оформили российские пенсии
Мир
В Брестской крепости прошли мероприятия в День памяти и скорби
Мир
Во Львовской области за сутки демонтировали три памятника советским солдатам
Мир
Один человек погиб при взрыве в многоэтажном доме в Киеве
Происшествия
Мосты на границе между Херсонской областью и Крымом попали под обстрел ВСУ
Мир
С помощью пропавшего батискафа планировали собирать ДНК возле «Титаника»
Политика
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений

Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Juma Muhammad
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирия, Турция и Иран согласились с концепцией «дорожной карты», которую представила Россия в рамках содействия нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Об этом в четверг, 22 июня, заявил в интервью «РИА Новости» спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Все стороны в целом согласились с концепцией «дорожной карты» по продвижению процесса нормализации отношений и высказали свои соображения и предложения. Теперь их нужно систематизировать и согласовать», — рассказал он.

Спецпредставитель сообщил, что согласование займет определенное время. При этом он отметил, что процесс продвигается и все согласились с тем, что затягивать с ним нельзя.

В следующих Сириях: чем закончилась четырехсторонняя встреча в Москве
Какова вероятность примирения Дамаска с Анкарой и кто пытается дестабилизировать ситуацию в регионе

Днем ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что астанинский формат по урегулированию сирийского кризиса будет искать новую площадку для проведения дальнейших встреч.

20 июня Богданов перед началом 20-го раунда переговоров заявил, что Москва надеется на прогресс в работе над дорожной картой по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Также он отметил важность процесса, который должен строиться на согласованных принципах — взаимоуважении, территориальной целостности, единстве и суверенитете.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что запуск процесса сирийско-турецкой нормализации, участниками которой являются все три страны — гаранта доказавшего свою эффективность астанинского формата, оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока.

Турецкие власти считают Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее ответвления основными угрозами безопасности страны. Конфликт продолжается с 1987 года. ВС Турции проводят операции против курдских боевиков на границах с Ираком и Сирией. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия выступает посредником, желающим урегулировать противостояние.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023