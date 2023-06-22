Акцию «Свеча памяти» провели около Музея Победы на Поклонной горе

Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» состоялась на Поклонной горе в столице 22 июня.

В мероприятии, посвященном 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли участие около 4 тыс. жителей и гостей Москвы. «Волонтеры Победы» зажгли огненную картину из 10 тыс. свечей, изображающую защитника столицы.

В Санкт-Петербурге участники акции «Свеча памяти», которая прошла также в ночь на 22 июня, выложили композицию в виде мемориала «Разорванное кольцо». Две полуарки символизируют кольцо блокады, а пространство между ними — Дорогу жизни.

Аналогично память о жертвах войны почтили на Саур-Могиле в Горловском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, в эту ночь свечи от Вечного огня зажгли на Мамаевом кургане. Для картины, посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны, потребовалось 15 тыс. частиц пламени, доставленного в Волгоград из других городов-героев России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя.

В преддверии Дня памяти и скорби пламя Вечного огня из Волгограда доставили в Главный храм Вооруженных сил России.