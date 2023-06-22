Более 30 человек погибли в Китае из-за взрыва газового баллона в ресторане
Более 30 человек погибли в результате взрыва баллона со сжиженным газом в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, инцидент произошел в ресторане в городском округе Иньчуань 21 июня в 20:40 по местному времени (15:40 мск). Утечка сжиженного нефтяного газа привела к взрыву, в результате которого пострадали 38 человек. Из них 31 спасти не удалось, еще семь человек, один из которых находится в критическом состоянии, проходят усиленную терапию.
Ранее, 22 июня, в жилом доме в Париже произошел взрыв газа. Инцидент произошел около 16:55 (17:55 мск). Примерно в 19:00 (20:00 мск) пожарные локализовали возгорание на месте взрыва. В настоящий момент в квартале отключена подача газа.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку жертвам инцидента и их семьям, а также поблагодарил сотрудников экстренных служб за оперативную реакцию на происходящее.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в результате взрыва пострадало 37 человек.