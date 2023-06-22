Более 30 человек погибли в Китае из-за взрыва газового баллона в ресторане

Более 30 человек погибли в Китае в результате взрыва газового баллона в ресторане

22 июня 2023, 05:11 0

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков