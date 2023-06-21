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В Госдуме указали на активное вмешательство WWF в дела России

Депутат Пискарев: WWF активно вмешивался в дела России в интересах США
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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) (признан иноагентом в РФ), деятельность которого также признала нежелательной Генпрокуратурой России, осуществлял активное вмешательство во внутренние дела РФ и вел работу в интересах США. Об этом 21 июня сообщил глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев.

«Данная организация активно вмешивалась во внутренние дела России, реализуя в интересах США программы, представляющие угрозу для экономической безопасности нашей страны. В этих целях Всемирный фонд природы целенаправленно финансировал российских физических и юридических лиц», — сообщил Пискарев в Telegram-канале комиссии.

Как добавил депутат, WWF работал в России, уклоняясь от официальной регистрации. Пискарев отметил, что это является ярким примером «сокрытия своих истинных намерений» организации, которая хотела работать в тени и вовлекать россиян в противоправную деятельность.

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Ранее 21 июня Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность WWF в стране. Как было отмечено в заявлении, якобы под предлогом сохранения окружающей среды организация ведет «деятельность, направленную на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях». А также пытается разрабатывать легитимные ограничения, чтобы обосновать перенос трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США.

Российское отделение WWF попало в реестр иностранных агентов решением Минюста от 10 марта. По оценке ведомства, представители WWF «под видом деятельности по защите природы и окружающей среды» пытались влиять на решения органов власти РФ.

После этого 62 экологические некоммерческие организации подписали письмо президенту Владимиру Путину и министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой отменить решение по WWF России.

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