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Общество
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность WWF в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность WWF в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Всемирного фонда природы
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Фото: Global Look Press/Frank Molter
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Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность Всемирного фонда природы (WWF) (признан иноагентом) в стране.

«Фактически так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность под руководством подданного Великобритании Н. Исделла используется WWF в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере», — говорится в сообщении ведомства 21 июня.

В Генпрокуратуре отметили, что под предлогом сохранения окружающей среды WWF ведет «деятельность, направленную на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США».

Сообщается, что WWF сформировала сеть подконтрольных экологических некоммерческих организаций для сбора информации об экологической обстановке в регионах России в контексте работы крупных промышленных комплексов и подготовке «независимых» оценок тенденциозного характера, направленных на сковывание экономического развития России.

Организация оказывала материальную и методическую поддержку российским некоммерческим организациям, включенным в реестр иностранных агентов, члены которых привлекались к административной ответственности за участие в несогласованных массовых мероприятиях протестного характера, что свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела РФ, добавили в ведомстве.

Российское отделение WWF попало в реестр иностранных агентов решением Минюста от 10 марта. По оценке ведомства, представители WWF «под видом деятельности по защите природы и окружающей среды» пытались влиять на решения органов власти РФ, «препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов». После этого 62 экологические некоммерческие организации подписали письмо президенту Владимиру Путину и министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой отменить решение по WWF России.

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