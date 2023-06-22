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Названы месяцы для выгодного отпуска в 2024 году

Эксперт Санина: в 2024 году лучше всего брать отпуск в июле и октябре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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19 июня Минтруд РФ опубликовал календарь праздничных дней на 2024 год. Как будут отдыхать россияне, как оплачиваются праздничные дни, а также в каком месяце лучше брать отпуск, «Известиям» рассказала Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

Как пояснила специалист, в следующем году новогодние праздники продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января. День защитника Отечества будет отмечаться три дня — с 23 по 25 февраля, а Международный женский день — с 8 по 10 марта.

При этом на майские праздники выходных дней будет больше, чем в нынешнем году. Россияне смогут отдохнуть по четыре дня: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Также праздничными выходными будут 12 июня (День России) и 3–4 ноября (День народного единства).

В 2024 году нас также ждет три рабочих субботы за счет переноса выходных — 27 апреля перед первыми майскими, 2 ноября перед Днем народного единства, а также 28 декабря перед новогодними праздниками.

Самыми короткими рабочими месяцами в 2024 году станут январь, май и июнь.

«В эти три месяца брать отпуск невыгодно, так как размер отпускных будет меньше. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем меньше размер выплаты. Сумма отпускных неизменна, а стоимость каждого рабочего дня зависит от количества этих дней. Самыми выгодными «отпускными» месяцами 2024 года станут июль и октябрь — в середине лета и осени нас ждет по 23 рабочих дня», — пояснила Санина.

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Эксперт отметила, что отпускные рассчитываются не так, как заработная плата. Чтобы понять, сколько составит такая выплата, нужно зарплату разделить на 29,3 (принятое для расчетов среднее количество дней в месяце) и умножить на количество дней отдыха.

Если в праздничный день сотрудник не работает, то, несмотря на укороченный рабочий месяц, работодатель должен выплачивать оклад в полном размере. В январе и мае есть нюанс, связанный с выплатой аванса. В эти периоды работники получат меньше первую часть зарплаты, исходя из фактически отработанных дней в первые две недели месяца. Однако во вторую часть выплаты данная разница будет компенсирована, уточнила Санина.

«Если сотрудник трудился в праздники, он может самостоятельно выбрать форму поощрения. Это может быть отгул в другой день или удвоенная выплата. Размер денежной компенсации работодатель определяет сам, но она не может быть меньше установленных выплат, согласно ТК РФ», — заключила она.

В апреле глава Минтруда Антон Котяков заявил о готовности ведомства к обсуждению переноса новогодних праздников на майские, если поступят такие предложения.

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